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'Darbeye teşebbüs'ten 16 yazara 3'er kez müebbet talebi

Darbe girişimini önceden bildikleri ve bu konuda çağrışım yapan mesajlar verdikleri iddia edilen 16 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, şüphelilerin üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları istendi.

'Darbeye teşebbüs'ten 16 yazara 3'er kez müebbet talebi

Darbe girişimini önceden bildikleri ve bu konuda çağrışım yapan mesajlar verdikleri iddia edilen 16 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, şüphelilerin üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları istendi.

14 Nisan 2017 Cuma 13:21
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'Darbeye teşebbüs'ten 16 yazara 3'er kez müebbet talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimini önceden bildikleri ve bu konuda çağrışım yapan mesajlar verdikleri iddia edilen Ekrem Dumanlı, Emre Uslu, Tuncay Opçin, Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak, Mehmet Altan ve Prof. Dr. Osman Özsoy'un da aralarında bulunduğu 17 kişi hakkında hazırlanan iddianamede, 16 şüphelinin 'anayasal düzeni yıkmaya teşebbüs etme'', ''hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs etme'' ve ''TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs etme'' suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

AA

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