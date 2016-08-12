Darbeye inat uluslararası gençlik dayanışması

İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu'nun düzenlediği ve 35 ülkeden 300'e yakın gencin katıldığı 1. Demokrasi Kampı, Antalya'da başladı.

Kepez ilçesindeki Gençlik ve Spor Bakanlığı Duacı Kampı'nda düzenlenen programın açılışına Antalya Vali Yardımcısı Mestan Yayman, AK Parti İstanbul Milletvekili ve İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu'nun Kurucu Başkanı Ali Sarıkaya, Gençlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Serdal Eravcı, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Melih Ecertaş ile kampta yer alan gençler katıldı.

Şehitler için saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti dinlendi. Ellerindeki Türk bayraklarını sallayan gençler, renkli görüntüler oluşturdu.

Sarıkaya, açılışta yaptığı konuşmada Başkomutan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yürüttükleri mücadelenin sadece bir AK Parti, Türkiye mücadelesi değil, bir ümmet mücadelesi, hak ve batıl mücadelesi olduğunu söyledi. Hazreti Adem'den beri devam eden bu mücadelenin zaman zaman adının ve aktörlerinin değiştiğini vurgulayan Sarıkaya, değişmeyen tek şeyin hak ve batıl mücadelesi olduğunu kaydetti.

Bu mücadelenin en önemli örneklerinden birisinin 15 Temmuz gecesi yaşandığına işaret eden Sarıkaya, "Bu hain, gözünü kan bürümüş, maşa olarak kullanılan terör çetesi Türkiye'de bir darbe girişiminde bulundu. Amaçları 2002'den itibaren ayağa kalkmış Türk devletini ve Türk milletini tökezleterek vuracakları darbeyle Türkiye ile kucak açtığı dost ülkelere zarar vermekti. Allah'ın inayeti ve milletimizin dirayetiyle bunu kırdık." dedi.

"Türkiye ve Demokrasiye Destek" deklarasyonu kabul edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine karşın Türkiye'nin yanında yer aldıklarını göstermek için bir araya gelen Müslüman gençler, düzenlenen söyleşilerde Türkiye'ye olan desteklerini dile getirdi.

Askeri kalkışma sonrası batı devlet makamları ve basınının insani en önemli değerlerden biri olan demokrasi mücadelesi veren Türk halkını yeterince desteklemediğini vurgulayan gençler, batı gençliğine çağrıda bulunarak, Türkiye ile dayanışma amaçlı #YouthWithTurkey hashtag'i ile sosyal medya eylemi gerçekleştirmeye davet etti.

Gençler, ağustos ayı boyunca yürütülecek sosyal medya kampanyasında darbecilerin karanlık planları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlarda toplanan Türk milletinin demokrasi mücadelesi, Türk demokrasisinin bölge ve dünya için önemini çarpıcı hikayeler ve yaratıcı yöntemlerle dünya kamuoyuna tanıtacaklarını kaydetti.

Müslüman gençler, kampın ilk gününde "Türkiye ve Demokrasiye Destek" deklarasyonunu da oy birliğiyle kabul etti. 15 Temmuz darbe girişiminin hemen ardından düzenlenen etkinlikte kabul edilen deklarasyonda, darbecilere karşı ümmet coğrafyası gençliğinin Türk demokrasisi ve Türk gençliğinin yanında kenetlendiğini dünyaya büyük bir kararlılıkla göstermiş olduğu vurgulandı.

Çok sayıda etkinlik düzenleniyor

"İslam Tarihi ve Medeniyeti", "Çok Kültürlülük Perspektifinde Ümmet Olma Zenginliği", "İslam ve Demokrasi" "Modern ve Postmodern Dönemde İslam Algısı" konularında eğitim niteliğinde sunumların yapılacağı kamp programı kapsamında çeşitli sportif etkinlikler de gerçekleştiriliyor.

Kampta okçuluk, basketbol, futbol, satranç, rafting, tenis, paintball gibi sportif etkinliklere katılan gençler, dayanışma ve birlikteliklerini pekiştiriyor. Gençlerin "survivor" parkurundaki yarışlarında da heyecanlı anlar yaşanıyor.

"Barış, Dayanışma ve Ortak Değerler İçin Gençler Eylemde" temasıyla bir araya gelen gençler, 24 Ağustos'a kadar Antalya'da çalışmalarını sürdürecek.