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Darbecileri durduran polislere başarı belgesi

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Urla Menteş'teki ATAT Askeri Eğitim Kampı'ndan yola çıkan birlikleri durduran polislere başarı belgesi verildi.

Darbecileri durduran polislere başarı belgesi

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Urla Menteş'teki ATAT Askeri Eğitim Kampı'ndan yola çıkan birlikleri durduran polislere başarı belgesi verildi.

10 Nisan 2017 Pazartesi 15:23
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Darbecileri durduran polislere başarı belgesi

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Urla Menteş'teki ATAT Askeri Eğitim Kampı'ndan çıkan birliklerin İzmir'e gidişlerini engelleyen polis memurlarına başarı belgesi verildi.

Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Urla Kaymakamlığında 15 Temmuz'da darbe girişimine katılmak üzere yola çıkan askeri birlikleri engelleyen polis memurları için tören düzenlendi.

Törende Kaymakam Murat Sefa Demiryürek, Urla Emniyet Müdürü Oğuzhan Şahin ve Emniyet Amiri Bekir Önsal ile operasyonda görevli polis memurlarına başarı belgelerini verdi.

Demiryürek, yaptığı açıklamada, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında ilçe sınırlarında bulunan Menteş ATAT Askeri Eğitim Kampı'ndan darbeye katılmak üzere hareket eden birliklerin İzmir merkezine gitmesinin önlenmesinde gösterdikleri gayret, fedakarlık ve üstün başarı dolayısıyla polis memurlarının 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince başarı belgesi ile taltif edildiğini kaydetti.

Demiryürek, "Kahramanlarımıza gösterdikleri üstün başarı dolayısıyla milletçe minnettarız. 700 kişilik grup İzmir'e ulaşsaydı çok vahim olaylar yaşanabilirdi. Kahraman polislerimize hepimiz adına teşekkür ediyorum." dedi.

Polislerle bir süre sohbet eden Demiryürek günün anısına fotoğraf çektirdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
FETÖUrla MenteşATAT Askeri Eğitim Kampı
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