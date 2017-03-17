Darbecilere dörder kez ağırlaştırılmış müebbet istemi

Mersin'deki darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklu eski Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Nejat Atilla Demirhan ile eski 3. Sınıf Emniyet Müdürü Hasan Basri Dağdelen'in de aralarında bulunduğu 29 şüpheli hakkında dörder kez ağırlaştırılmış müebbet ve 78'er yıl hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimiyle ilgili soruşturmanın tamamlandığını söyledi.

Soruşturmayı yürüten Mersin Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ömer Faruk Güngör'ün 462 sayfalık iddianame hazırladığını aktaran Ercan, iddianamenin 7. Ağır Ceza Mahkemesine sunulduğunu anlattı.

Ercan, iddianamenin kabul edilmesi halinde tutuklu şüpheliler Demirhan ve Dağdelen ile çoğunluğu tutuklu askerlerden oluşan 29 şüphelinin yargılanacaklarını sözlerine ekledi.

Dörder kez ağırlaştırılmış müebbet istendi

İddianamede şüphelilerin, "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek, cebir ve şiddet kullanarak TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya TBMM'nin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmek, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı isyan, silahlı terör örgütüne üye olmak ve bu suçlar için anlaşmak" suçlarını işledikleri belirtildi.

İddianamede, şüpheliler Demirhan ve Dağdelen ile A.G, B.P, C.K, H.Ö, I.T, I.K, K.N.Y, M.Ş, M.E.C, M.G, M.U, R.Y, S.Y, S.A, S.K, S.V.F, S.A, S.A, T.E, T.K, Y.Ş, Z.K, F.G, K.G, M.E.T, I.T. ve A.T.Ö. hakkında dörder kez ağırlaştırılmış müebbet ve 78'er yıl hapis cezası talep edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) örgüt yapısına ilişkin bilgilerin de yer aldığı iddianamede, 15 Temmuz gecesi gönderilen telefon mesajları ve telsiz konuşmaları da aktarıldı.

İddianamede, Mersin'deki darbe girişiminde Demirhan ile Dağdelen'in önemli rol oynadığı kaydedilerek, örgütün "abi" ve "imam" olarak belirlediği kişilerin de girişimde etkilerinin bulunduğu vurgulandı.

Dağdelen'in 15 Temmuz gecesi polis telsizini vererek Demirhan'ın diğer birimlerle irtibat kurmasına yardımcı olduğu da bildirildi.

Darbe girişimine katılmayan askerlere gözaltı kararı

Soruşturmada şüphelilerin 15 Temmuz gecesi açılan WhatsApp grupları üzerinden haberleştikleri, bazı şüphelilerin de FETÖ/PDY'nin gizli haberleşme programı ByLock"u kullandıkları tespit edildi.

Soruşturmada elde edilen delillere de iddianamede yer verildi.

Aramalarda bulunan sözde sıkıyönetim direktifi metni, Mersin açıklarındaki askeri gemilerin seyir defteri kayıtları, HTS kayıtları, WhatsApp ile ByLock yazışmaları ile çeşitli fotoğraflar ve görüntülerle dijital dokümanlara ilişkin bilgiler delil olarak iddianamede yer aldı.

Öte yandan, iddianamede şüphelilerin o gece kendilerine destek vermeyen askerler hakkında gözaltı kararı aldığı da bildirildi.

İddianamede, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Kıdemli Albay Fatih Erhan'ın da darbecilere karşı gelip onlarla hareket etmemesi nedeniyle gözaltına alınacaklar arasında bulunduğu kaydedildi.