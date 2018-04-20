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Darbeciler yaralı sivile saldırmış

FETÖ'nün darbe girişiminde Etimesgut Zırhlı Birlikler Okul ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada tanıklar darbecilerin yanalı sivillere saldırdığını söyledi.

Darbeciler yaralı sivile saldırmış

FETÖ'nün darbe girişiminde Etimesgut Zırhlı Birlikler Okul ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada tanıklar darbecilerin yanalı sivillere saldırdığını söyledi.

20 Nisan 2018 Cuma 15:53
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Darbeciler yaralı sivile saldırmış

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Etimesgut Zırhlı Birlikler Okul ve Eğitim Tümen Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 52 kişinin yargılandığı davaya tanık beyanlarıyla devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada Astsubay H.Ç tanık sıfatıyla 15 Temmuz akşamı yaşadıklarını anlattı.

Darbe girişiminden kısa bir süre önce zırhlı birliklere atandığını belirten H.Ç, 15 Temmuz akşamı karargahta görevinin başında olduğunu söyledi. Akşam saatlerinde terör saldırısı olduğu söylentilerinin karargahta yayılmaya başladığını, daha sonra 2 tankın birlik dışına çıktığını ifade eden H.Ç, bir süre sonra söz konusu zırhlı araçların birliğe döndüğünü kaydetti.

Tankların birinin üzerinde sivil bir yaralı olduğunu kaydeden H.Ç, "Tankın üzerindeki asker, 'yaralı var' diye bağırıyordu. Ne olduğunu sorduğumda, 'ben vurdum' karşılığını verdi." diye konuştu.

Tankın üzerinden indirdikleri yaralıya askerlerden birinin saldırdığını aktaran H.Ç, "Yaralının yaşadığını anlayınca onu indirmek için yardım istedim. Bu sırada bir asker yerdeki yaralı sivile saldırdı, tekmeler savurdu. Yanındakiler de yaralıya vurmaması için onu uzaklaştırdı." dedi.

Nizamiyede bulunduğu sırada darbecilerin tankların dışarı çıkarılması için ısrarla emir verdiğini bildiren H.Ç, bunun üzerine zırhlı araç sürücülerine tankları kilitleyip olay yerinde uzaklaşmalarını istediğini ifade etti.

Sanık eski Albay İsa Sancaklı'nın "Bütün tanklar halkın üzerine ateş ede ede çıkacak" emrini verdiğini aktaran H.Ç, şöyle devam etti:

"Kantin bölgesinde, yaklaşık 20 kişilik asker gurubu vardı. Neler olduğunu sorduğumda darbeci generale müdahale edeceklerini söylediler. Ben de bana destek vermeleri halinde generalin alnına tabancayı dayayıp onu rehin alabileceğimi söyledim. Bunun üzerine arkamda 10 kişilik gurupla generalin de bulunduğu darbecilerin içine girdim, silahım elimdeydi. Generalin yanına geldiğimde korumalığını yapan teğmenlerden biri bileğimden tutarak 'Komutanım size silahla yaklaşıyorlar' dedi. Arkama baktığımda benimle gelen 10 kişilik gurubun olmadığını gördüm, gitmişler. Tabancayı elimden aldılar. Boşluktan yararlanarak oradan kaçtım."

"Tankları bozduk"

Tanık H.Ç, ilerleyen saatlerde Astsubay Özgür Arslan'ın tankları bozacaklarını söylediğini, bunun üzerine iki astsubay ve iki uzman çavuşla tankları çalışamaz hale getirdiklerini anlattı.

Darbenin püskürtülmesinden sonra karargaha gelen sanık eski Korgeneral Metin İyidil'in tutuklanan darbe sanıklarının Merkez Komutanlığına teslim edileceğini söylemesi üzerine Binbaşı Barış Dedebağı'nın buna karşı çıktığını anlatan H.Ç, "Barış Dedebağı, İyidil'e 'Sizin buna yetkiniz yok, derdest edilenleri polise teslim edeceğim' dedi. Bunun üzerine Metin İyidil de gereğinin yapılmasını isteyerek oradan ayrıldı." ifadelerini kullandı.

Duruşmaya devam ediliyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Fetullahçı Terör ÖrgütüFETÖ
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