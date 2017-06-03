Darbeciler 'SMS' ile darbe emri vermiş

Kars'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe girişimine ilişkin, aralarında dönemin 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Lojistik Destek Taburu'nda görevli yüzbaşı ve 5 üsteğmenin de yer aldığı 2'si tutuklu 28 askeri personel hakkında açılan davanın iddianamesinde, darbecilerin rütbeli askerlere hem SMS hem de WhatsApp'tan mesaj atarak, emirleri uygulamalarını sağlamaya çalıştıkları bildirildi.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca, kentte darbe girişiminde bulundukları ve örgütle ilişkili oldukları öne sürülen dönemin 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Lojistik Destek Taburu'nda görevli bir yüzbaşı, 5 üsteğmen, 21 astsubay ve bir uzman onbaşıdan oluşan 2'si tutuklu 28 askeri personel hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanıklar hakkında hazırlanan, Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 195 sayfalık iddianamede, FETÖ/PDY'nin ortaya çıkışının yanı sıra örgütün devlet ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanması ile darbe sırasında yaşananlar konusunda bilgi verildi.

İddianamede, ifadesine yer verilen tutuklu sanık eski Astsubay Taha Boğaçhan Aktolun, olay günü tabur komutanından gelen "Silah başına, herkes kışlasına" emri üzerine kışlaya gittiğini anlattı.

Telefonuma "Emirlere itaat edin" emri geldi

Kışlaya gittiğinde rütbeli personelin hazır beklediğini gördüğünü belirten Aktolun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben darbe girişimine ilişkin başka bir davada tutuklu olarak yargılanan Binbaşı Çetin Aydoğan'a, 'Komutanım ne oluyor, ne için toplandık?' diye sordum. O da bana 'Terör saldırısı olabilir, ben de bilmiyorum.' dedi. Aynı suçlamalara ilişkin tutuklu yargılanan Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Avcı'nın kendisine 'Kışlanızın emniyetini alın.' dediğini söyledi. Binbaşı Çetin Aydoğan, bombalı araç gelebileceği için araç şoförlerine 'Kışlanın önünü araçlarla kapatın. Dikkatli olun, saldırı olabilir.' dedi. Bu sırada saat 00.30 gibi telefonuma 'Görev yerinizde verilen emirlere itaat ederek görevinizin başında durun.' şeklinde mesaj geldi."

Tutuklu sanıklardan Astsubay Koray Çağlar da darbe girişimi günü WhatsApp grubu kurulduğuna işaret ederek, 15 Temmuz'da Lojistik Destek Takımı'nın WhatsApp grubundan Binbaşı Aydoğan'ın "Silah başı" mesajıyla alarmın verildiğini öğrendiğini ve nöbetçi heyetinin yanına gittiğini savundu.

Aydoğan'ın emriyle kışlanın kapısına giderek yaklaşık 20 rütbeli askerle beklediklerini anlatan Çağlar, şunları kaydetti:

"Bu sırada Aydoğan, 'Arkadaşlar, ben tugaya gidip olayın aslını öğreneceğim.' diyerek yanımızdan ayrıldı. Emir komutayı Yüzbaşı Mert Türküz aldı. Aydoğan, yarım saat sonra tekrar yanımıza gelerek, 'Arkadaşlar, bir terör saldırısından bahsediyorlar. Burada bekleyeceğiz. Kışlamızın güvenliğini alacağız.' dedi. Kendi kışlamızın yakınındaki Hafız Hakkı Paşa Kışlası'ndan ise bu esnada benim sayabildiğim kadarıyla 10-15 tank çıktı. Tankların arkasında Unimog araçlar da vardı. Bu araçlarda da tam teçhizatlı askeri personel vardı."

İddianamede, darbecilerin 14. Mekanize Tugay Komutanlığındaki rütbeli askerlere hem SMS hem de WhatsApp üzerinden mesaj atarak, emirleri uygulamalarını sağlamaya çalıştığına işaret edildi.

Sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.