Darbeciler silah ve mühimmatı böyle yağmaladı

FETÖ'nün darbe girişiminde Jandarma cephaneliğinin kapısını kıran darbecilerin silah ve mühimmat yağmaladıkları anlara ait görüntüler ortaya çıktı.
AA
FETÖ'nün darbe girişiminde Jandarma cephaneliğinin kapısını kıran darbecilerin silah ve mühimmat yağmaladıkları anlara ait görüntüler ortaya çıktı.
FETÖ'nün darbe girişiminde Jandarma cephaneliğinin kapısını kıran darbecilerin silah ve mühimmat yağmaladıkları anlara ait görüntüler ortaya çıktı.
FETÖ'nün darbe girişiminde Jandarma cephaneliğinin kapısını kıran darbecilerin silah ve mühimmat yağmaladıkları anlara ait görüntüler ortaya çıktı.
AA