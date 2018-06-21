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Darbeciler silah ve mühimmatı böyle yağmaladı

FETÖ'nün darbe girişiminde Jandarma cephaneliğinin kapısını kıran darbecilerin silah ve mühimmat yağmaladıkları anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

Darbeciler silah ve mühimmatı böyle yağmaladı

FETÖ'nün darbe girişiminde Jandarma cephaneliğinin kapısını kıran darbecilerin silah ve mühimmat yağmaladıkları anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

21 Haziran 2018 Perşembe 11:26
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Darbeciler silah ve mühimmatı böyle yağmaladı

FETÖ'nün darbe girişiminde Jandarma cephaneliğinin kapısını kıran darbecilerin silah ve mühimmat yağmaladıkları anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

AA

Anahtar Kelimeler:
FETÖJandarma Cephaneliği
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