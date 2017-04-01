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Darbeciler, Orgeneral Akar'a ikinci bildiriyi okutmak istemiş

Darbeci askerler, 15 Temmuz günü derdest edilerek, Akıncı Üssü'ne getirilen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'a ikinci bildiriyi okutmaya çalışmış.

Darbeciler, Orgeneral Akar'a ikinci bildiriyi okutmak istemiş

Darbeci askerler, 15 Temmuz günü derdest edilerek, Akıncı Üssü'ne getirilen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'a ikinci bildiriyi okutmaya çalışmış.

01 Nisan 2017 Cumartesi 16:41
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Darbeciler, Orgeneral Akar'a ikinci bildiriyi okutmak istemiş

FETÖ'nün darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz günü derdest edilerek, Akıncı Üssü'ne getirilen Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, kendisine ikinci bildiriyi okutmaya çalışan darbecileri "siz deli misiniz, bu devirde böyle şey olur mu?" diyerek reddetmiş.

Darbe gecesi Akıncı Üssü'nde yaşananlar, hazırlanan iddianamede detaylarıyla aktarıldı.

İddianamede, Akar'ın karargahta derdest edilerek, Akıncı Üssü'ne getirilmesinde rol alan Tümgeneral Mehmet Dişli'nin ifadelerine de yer verildi. Dişli, ek ifadesinde, Akıncı Üssü'nde bir odada tutulan Orgeneral Hulusi Akar'ın televizyondan girişimle ilgili haberleri izleyince çok daha fazla sinirlenmeye ve üzülmeye başladığını anlattı.

Akar'ın, sivil kıyafetle odaya gelen darbeci general Akın Öztürk'e "Ne oluyor, nedir bu?" dediğini, bunun üzerine Öztürk'ün "Ben de bilmiyorum, televizyondan gördüm" cevabını verdiğini aktaran Dişli, "Bu sırada Hulusi Akar bana dönerek 'nerede bu konsey?' Bir bak gelsinler' dedi. Zaten evveliyatında ben Hulusi Akar'a burada konsey falan yok, in cin top oynuyor demiştim." ifadesini kullandı.

Dişli, bir süre sonra gelen araçtan darbeci Kuzey Deniz Saha Kurmay Başkanı Tuğamiral Ömer Faruk Harmancık ve Tuğgeneral Hakan Evrim ile tanımadığı bir albay indiğini belirtirken, bu askerlerle Hulusi Akar'ın bulunduğu makam odasına girdiklerini söyledi.

"Birinci bildiriyi okuduk, bu ikincisi"

İçeri girdikten sonra Hulusi Akar'ın, Ömer Faruk Harmancık'a, "Ne oluyor?" diye sorduğunu Harmancık'ın da "Komutanım malumuz birinci bildiriyi okuduk, bu da ikinci bildiri, bunu da sizin okumanızı istiyoruz" dediğini aktaran Dişli, bunun üzerine Hulusi Akar'ın "Siz deli misiniz, bu devirde böyle şey olur mu? Bunlar bitmiştir. Biz 12 Eylül'ü yaşadık. Böyle bir şey kesinlikle kabul edilemez" ifadesini verdi.

Akar'ın sert tepkisi üzerine Ömer Faruk Harmancık'ın da "Komutanım siz bizim başımıza geçin, televizyona çıkın, bunu okuyun halk da yatışır ve inanır" dediğini anlatan Dişli, ancak Hulusi Akar'ın bunu da kabul etmediğini söyledi.

Dişli, akabinde Ömer Faruk Harmancık'ın, Hulusi Akar'a "Komutanım yine de bu bildiriyi size bir okumak istiyorum" diyerek, iki sayfadan oluşan bildiriyi sesli bir şekilde okuduğunu, Akar'ın kabul etmemesi üzerine de Harmancık, Hakan Evrim ve ismini bilmediği albayın odadan çıktıklarını aktardı.

DKK Kurmay Başkanı olacakmış

Harmancık'la ilgili delillerin de değerlendirildiği iddianamede, Ömer Faruk Harmancık'ın FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Yöneticisi ve Yurtta Sulh Konseyi üyesi olduğu belirtilirken, darbeciler tarafından düzenlenen atama listesinde ise Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı olarak atanarak terfi ettirildiğinin anlaşıldığı belirtildi.

İddianamede, Harmancık'ın 6-7-8-9 Temmuz 2016 tarihlerinde FETÖ/PDY terör örgütünün Hava Kuvvetleri İmamı Adil Öksüz tarafından Ankara Konutkent'te bulunan bir villada düzenlenen darbe planı ile ilgili organizasyonunun yapıldığı toplantılara katıldığı, suç tarihinde ise 5 günlük izne ayrıldığı, 15 Temmuz günü ise darbenin yönetim merkezi Akıncı Üssü'ne Kubilay Selçuk ile geldiği bilgisine yer verildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
FETÖDarbe GirişimiAkıncı Üssü
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