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Darbeciler kendilerinden olmayan askerleri eve göndermiş

Fetullahçı Terör Örgütü üyesi darbeci askerlerin, örgüt mensubu olmayan ve darbe faaliyetine katılmasını uygun görmedikleri bazı askerlere 15 Temmuz darbe girişiminden önce izin verip evlerine gönderdiği belirlendi.

Darbeciler kendilerinden olmayan askerleri eve göndermiş

Fetullahçı Terör Örgütü üyesi darbeci askerlerin, örgüt mensubu olmayan ve darbe faaliyetine katılmasını uygun görmedikleri bazı askerlere 15 Temmuz darbe girişiminden önce izin verip evlerine gönderdiği belirlendi.

14 Mayıs 2017 Pazar 11:58
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Darbeciler kendilerinden olmayan askerleri eve göndermiş

ANKARA - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığında yaşananlara ilişkin iddianamede yer verilen tanık ifadeleri, örgütün kendilerinden olmayan bazı askerleri birliklerden nasıl uzak tutmaya çalıştığını ortaya koydu.

Buna göre, tanık sıfatıyla ifade veren askerlerden Astsubay Erhan Tarhan, darbe girişiminden bir gün önce darbecilerden alay komutan yardımcısı Kara Pilot Yarbay Halil Gül, Kara Pilot Yarbay Özcan Karacan ile Kara Pilot Binbaşı Sadullah Abra'nın kendisinden malzemelikleri açmasını istediğini ve kendisinin de emir üzerine 2 numaralı malzemeliği açtığını anlattı.

Gül, Karacan ve Abra'nın "16 Temmuz Cumartesi günü Kuvvet Kurmay Başkanı gelip birliğimizi gezecek, sabahtan sizi mesaiye çağırabiliriz, her yer açık ve tertipli olacak" dediklerini aktaran Tarhan, ayrıca bu kişilerin, 14 Temmuz günü öğlen saatlerinde Malatya ekibinin, hafta sonu atışı yapacağını belirterek, mühimmatların malzemelikte durmasını emrettiklerini söyledi.

Tabur Komutanı Karacan ve Binbaşı Abra'nın malzemeliğin anahtarını kendilerine bırakmasını istediklerini belirten Tarhan, komutanlarının daha sonra garnizon terk kağıdını imzaladıklarını ve "öğleden sonra izinlisiniz, mesaiyi terk edebilirsiniz" diyerek kendisini gönderdiklerini anlattı.

İkmal astsubayı başçavuş Mustafa Sert de tanık sıfatıyla verdiği ifadede, Gül, Karacan ve Abra'nın darbe girişiminden bir gün önce Malatya'dan mühimmat geleceğini söyleyerek depoya bakmak istediklerini belirtti.

Depoya baktıkları sırada Halil Gül'ün "Gelecek mühimmatları buraya koyarız" dediğini aktaran Sert, Tabur komutanı Karacan'ın 1-2 saate kadar mühimmatların geleceğini belirterek, depodan ayrılmalarını istediğini bildirdi.

Depodan ayrıldıktan sonra taburda beklemeye başladığını ifade eden Sert, Yarbay Özcan Karacan'ın daha sonra kendisini çağırdığını ve mühimmatların geldiğini söylediğini iletti.

Sert, Binbaşı Sadullah Abra'nın helikopterden 15 kutu, bin 500 adet top mermisi aldığını ve bunları depoya koyduklarını söyledi.

Mustafa Sert, darbe girişiminin yapıldığı 15 Temmuz günü saat 14.00'te Özcan Karacan'ın talimatıyla eve gönderildiğini kaydetti.

AA

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DarbecilerÖnce Vatan Gazetesi
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