Darbeciler Gaziantep'e trenle mühimmat getirmiş

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin davada, İslahiye ilçesindeki 106. Topçu Alay Komutanlığında görevliyken çoğu meslekten çıkarılan 13'ü tutuklu 35 askerin yargılanmasına devam edildi.

7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya haklarında çeşitli suçlardan 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ile 15 yıla kadar hapis cezası istenen, dönemin 106. Topçu Alay Komutanı Albay Turgut Çelebi'nin de aralarında bulunduğu, 13'ü tutuklu 35 sanık, avukatları ve yakınları katıldı.

Tanık olarak dinlenen Yüzbaşı Murat Koç, 16 Temmuz'da izne ayrılacak tutuklu sanıklardan, eski tabur komutanı Yarbay Yüksel Acı'nın görevini 15 Temmuz'da devraldığını söyledi.

Daha sonra akşam saatlerinde kışlada düzenlenen veda kokteyline katıldığını ancak çocuğunun yaramazlık yapmasıyla erken ayrıldığını kaydeden Koç, saat 22.00 sularında kışlaya çağrıldığını, genelde bu tür göreve çağırmalar olduğu için aklına farklı bir şey gelmediğini belirtti.

Yüksel Acı'nın toplantı yaptığını ifade eden Koç, "Acı'nın elinde küçük not kağıdı vardı ve sıkıyönetim olduğunu, kolluk kuvvetlerini toplumsal olaylarda destekleme (KOKTOD) faaliyeti icra edileceğini söyledi. TSK'da esas olan vazifedir. Durumun ne olduğunun önemi yoktur." şeklinde konuştu.

Mahkeme Başkanı Ercan Kumhak, "Yorumunu sormuyoruz, gördüklerini anlat, hikaye anlatma." diyerek tanığı uyardı.

Koç, KOKTOD hazırlığı yaptıklarını ve mühimmat deposunda iki askerin güvenlik amaçlı görevlendirildiğini anlattı.

Trenle mühimmat getirildi

Tanık olarak dinlenen Astsubay Gökhan Sedefoğlu da 17 Temmuz günü tutuklu sanıklardan eski Yüzbaşı Şamil Topal'ın kendisini çağırmasıyla kışlaya gittiğini söyledi.

Topal'ın kendisine, "Alay komutanı polis karakolunda beklememiz emrini verdi." dediğini ifade eden Sedefoğlu, şunları kaydetti:

"Vatandaşların tepki vereceğini düşünerek emri yerine getiremeyeceğimi söyledim. Bunun üzerine Şamil Yüzbaşı da nizamiyeye geçip beklememi söyledi. 5 dakika sonra sivil geldi ve benim de üstümü değiştirmemi istedi. O sırada alay komutanı, karakolda gözaltındaydı. Ben de gitmeyeceğimi belirttim ve hatta kendisini de gitmemesi konusunda uyardım.

Bana tepki gösterdi. Alay komutanının emrini yerine getirmemekle suçladı."

Tanık Harun Uygur da 15 Temmuz'da trenle mühimmat getirdiklerini kaydederek, görevden döndüğü için saat 17.00 gibi istirahate ayrıldığını söyledi.

Saat 22.00 sularında kamuflajlı olarak göreve çağrıldığını anlatan Uygur, şunları dile getirdi:

"Tabur binasına gittiğimde (tutuklu sanık) Kürşat Üsteğmen, ZPT'lerin ve askerlerin geleceğini, bir sorun olmaması için onların başında beklememi söyledi. Orada konuşurken, darbe girişimi olduğu söylendi. Başta inanmadık. Televizyonu izleyince anladık. Sonra ZPT'leri geri yukarı çektik. Askerlere de istirahate geçmelerini söyledik."

Duruşmaya öğle arası verildi.