Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 23°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
97593
ALTIN
145.389
DOLAR
3.5668
STERLIN
4.5736
EURO
3.9888
Sanayide istihdam azaldı
Sanayide istihdam azaldı
Ticari taksilere denetim
Ticari taksilere denetim
Ayçiçekleri "strese" girdi
Ayçiçekleri "strese" girdi
"Yedincilik hedefine ulaştık"
"Yedincilik hedefine ulaştık"
İbrahim Erkal’ın son röportajı!
İbrahim Erkal’ın son röportajı!

Darbeciler emniyetin elektriğini kesmek istemiş

Kars'ta FETÖ/PDY darbe girişimi davasının tutuklu sanıklarından Üsteğmen Saka, kendisine il emniyet müdürlüğüne ait trafodan elektriklerin kesilmesi için görevlendirilen askerlere yardımcı olması yönünde talimat verildiğini anlattı.

Darbeciler emniyetin elektriğini kesmek istemiş

Kars'ta FETÖ/PDY darbe girişimi davasının tutuklu sanıklarından Üsteğmen Saka, kendisine il emniyet müdürlüğüne ait trafodan elektriklerin kesilmesi için görevlendirilen askerlere yardımcı olması yönünde talimat verildiğini anlattı.

26 Mayıs 2017 Cuma 15:04
5 Okunma
Darbeciler emniyetin elektriğini kesmek istemiş

Kars'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe girişimine karıştıkları gerekçesiyle aralarında halen görevde olan Kars İl Jandarma Komutanı Albay Serdar Güngör'ün de bulunduğu 4'ü tutuklu 11 sanık hakkında, üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca, darbe girişiminde bulundukları ve örgütle ilişkili oldukları iddiasıyla tutuklu bulunan İl Jandarma Komutan Yardımcısı Yarbay Kamil Öztürk, Yüzbaşı Ömer Şener, Üsteğmen Levent Saka, Astsubay Murat Aydoğmuş ile tutuksuz yargılanan Kars Jandarma Komutanı Albay Serdar Güngör'ün de aralarında bulunduğu 11 kişi hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 97 sayfalık iddianamede yer verilen ifadelerde ilginç detaylar yer aldı.

İddianamede, il jandarma komutanlığı personelinin darbe teşebbüsünün Kars ayağının planlandığı tugay komutanlığındaki toplantıya katıldığı, 14. Mekanize Piyade Tugayında görevli ve olay tarihinde Kağızman üs bölgesinde bulunan Yarbay Harun Doğanay'ın da İl Jandarma Komutanlığınca darbe teşebbüsüne katılmak için Kars'a getirildiği belirtildi.

Emniyet Müdürlüğünün elektriğini kesmek istemişler

Tutuklu sanıklardan Üsteğmen Levent Saka, iddianamede yer alan ifadesinde, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında bir grup askerin darbe girişiminin yaşandığı gecede İl Emniyet Müdürlüğünün elektriklerinin kesilmesi için görevlendirildiğini, kendisine de bunlara yardımcı olması için talimat verildiğini kaydetti. Saka, şöyle devam etti:

"Kamil Öztürk beni aradı, 14. Mekanize Piyade Tugayından 2 ZPT aracının geleceğini, bunların emniyet müdürlüğünün yanındaki trafodan elektrik kesmekle görevlendirildiğini, jandarmadan da bu ekibe yardımcı olmam gerektiği konusunda bana talimat verdi. Ben bu talimatı kabul etmedim, o da bana inatla benim gitmemi emretti. Trafodan anlamadığımı söyledim. O da bana 'Anlayan birini bul da git o zaman' diye emir veridi."

"Sıkıyönetim mahkemeli" tehdit

Davada tutuksuz yargılanan İl Jandarma Alay Komutanı Albay Serdar Güngör ise ifadesinde, 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gecede karargaha "Harekat Yıldırım" koduyla mesaj geldiğini ve dönemin 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Avcı'nın çağrısı üzerine de kışlaya gittiğini öne sürdü.

Eski Tuğgeneral Ali Avcı'nın emniyetin elektriğinin kesilmesi için yardım istediğini iddia eden Güngör, ifadesinde şunları kaydetti:

"Ali Avcı, sürekli emniyet müdürüyle görüşmeye çalışıyordu. Ancak anladığım kadarıyla Emniyet Müdürünün korumaları telefona çıkıp görüşmeleri reddediyordu. Bulunduğumuz ortam itibarıyla Ali Avcı sözde darbe girişimi bakımından her ihtimali göze almış haldeydi. Ali Avcı bir süre sonra bize Emniyet Müdürlüğünün işini engellemek için elektriği kesmek amacıyla Aras firmasının yerini bilip bilmediğimizi, elektriği nasıl kesebileceğimizi sordu. Bilmediğimizi söyledim. Buradan ayrılıp karargaha gittiğimde Ali Avcı beni tekrar arayarak, Aras elektriğe gidip elektrik kesintisi konusunda yardımcı olmadığımızı, gelip beni alacağını ve sıkıyönetim mahkemesinde yargılayacağını söyledi."

Talep edilen cezalar

İddianamede, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Yarbay Kamil Öztürk, Yüzbaşı Ömer Şener, Üsteğmen Levent Saka, Astsubay Murat Aydoğmuş ile tutuksuz yargılanan Kars Jandarma Komutanı Albay Serdar Güngör'ün de aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 11 jandarma mensubu hakkında, "Anayasayı ihlal", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "Hükümeti ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet talep ediliyor.

Suçlanan şahıslar hakkında ayrıca "terör örgütü üyesi olmak" suçundan da 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
KarsFETÖ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bitlis'te terör saldırısında 1 asker yaralandı
Bitlis'te terör saldırısında 1 asker yaralandı
"Türkiye'nin aleyhine çalışan en önemli örgüt FETÖ'dür"
"Türkiye'nin aleyhine çalışan en önemli örgüt FETÖ'dür"
Jandarma, 13 yıllık sır perdesini kaldırdı
Jandarma, 13 yıllık sır perdesini kaldırdı
Hakim ve savcı adayları kura töreni
Hakim ve savcı adayları kura töreni
Batman'da terör örgütü PKK'ya operasyon
Batman'da terör örgütü PKK'ya operasyon
İlk teravih bu akşam kılınacak
İlk teravih bu akşam kılınacak

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ