'Darbeciler, deyim yerindeyse hala kuyruğu dik tutmak adına yalanlarına devam ediyor'

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, darbecilerin savunmaları sırasında diğer davalarda olduğu gibi yalan söylediğini ifade ederek, "Darbeciler, deyim yerindeyse hala kuyruğu dik tutmak adına yalanlarına, kurgularına, senaryolarına devam ediyor." dedi.

FETÖ'nün İstanbul'daki "ana darbe davası"nı takip etmek için beraberindeki heyetle Silivri'ye gelen Avcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, şehit ve gazi ailelerinin yakınlarıyla beraber davayı takip etmeye geldiklerini söyledi.

Sabah gerçekleşen oturumda, darbecilerin tıpkı diğer davalarda olduğu gibi yalan söylediğini anlatan Avcı, "Darbeciler, deyim yerindeyse hala kuyruğu dik tutmak adına yalanlarına, kurgularına, senaryolarına devam ediyor. Bunu yaparken aynı zamanda bir elden çıkmış standart ve hatta yazılı hale getirilmiş, şablon savunmalar kullandıklarını, böylece bir yandan inkar ederken bir yandan ikrar etmekte olduklarını hep beraber gözlüyoruz." diye konuştu.

Sanıklar tarafından oyun oynanmak istendiğini kaydeden Avcı, sanıklara, bu süreçlerin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde şekil şartları bakımından bozmayı gerektireceği ümidinin iletildiğini düşündüğünü belirtti.

Bu bakımdan yargının bütün şekil şartlarına riayet etmesi gerektiğini dile getiren Nabi Avcı, bu davaların, hukuk tarihi bakımından örnek teşkil edecek davalar olacağını düşündüğünü söyledi. Avcı, şehitlerin ailelerine rahmet, tedavileri süren gazilere şifa diledi.

"Darbeciler, yaptıklarının karşılığını alacak"

Milletvekili Avcı, yargı sürecinin tüm şekil şartlarıyla ceza muhakemesine uygun olarak tamamlanacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu darbe teşebbüsünde şu veya bu şekilde görev almış olan herkes yaptıklarının karşılığını bulacak. Sabırlı olmamız gerekiyor. Özellikle şehit yakınlarımız, gazilerimiz metanetlerini gerçekten muhafaza ediyor. Onların, bu oynanan oyuna, mahkeme salonlarında sürdürülen takiye ve senaryolara tahammül etmelerinin ne kadar zor olduğunu biliyorum. Onlar kendilerine yakışan bir olgunlukla davaları takip ediyor. İnşallah sonunda hak yerini bulur."

Medyaya da bu süreçte gösterdiği duyarlılıktan ötürü teşekkür eden Avcı, "Keşke imkan olsa da sanıkların içeride sergiledikleri, bu örgüte çok yakışan, bu örgütün karakterine çok uyan hallerini tüm milletimiz görebilse. Ama davalara katılanlar görüyorlar. Davalara ilişkin verilen bilgilerde de bunları görmek mümkün. Gerçekten nasıl bir karakter tahribatına maruz kaldıkları, nasıl soğukkanlı yalan söyleyebildikleri, apaçık gerçekleri nasıl çarpıtmaya çalıştıkları, nasıl insanların gözünün içine baka baka hepimizin bildiği gerçekleri inkar edebildikleri görülüyor." ifadelerini kullandı.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Avcı, açıklama sonrası duruşmaya gelen vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.