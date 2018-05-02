Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
104726
ALTIN
174.768
DOLAR
4.1661
STERLİN
5.6633
EURO
4.9817
İddia kamerayla çözülecek
İddia kamerayla çözülecek
"Güzel Türkiyem"
"Güzel Türkiyem"
İzmirliler 1 Mayıs'ı Gündoğdu Meydanı'nda kutladı
İzmirliler 1 Mayıs'ı Gündoğdu Meydanı'nda...
Barselona Türk Filmleri Festivali Başlıyor
Barselona Türk Filmleri Festivali
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'ye gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'ye gitti

Darbeciler cephaneliğin kapısını kırarak mühimmat almışlar

FETÖ'nün darbe girişiminde Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davaya devam edildi.

Darbeciler cephaneliğin kapısını kırarak mühimmat almışlar

FETÖ'nün darbe girişiminde Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davaya devam edildi.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 17:41
26 Okunma
Darbeciler cephaneliğin kapısını kırarak mühimmat almışlar

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde Etimesgut'taki Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 52 kişinin yargılandığı davaya tanık beyanlarıyla devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada, 15 Temmuz 2016'da er olarak vatani görevini yapan H.E'nin tanık olarak beyanları alındı.

Olay günü cephanelik nöbetçisi olduğunu, akşam saatlerinde tatbikat yapılacağı söylenerek nizamiye bölgesine götürüldüğünü anlatan H.E, burada kışla içine tankların giriş yaptığını gördüğünü ifade etti.

H.E, cephanelik bölgesine geri döndüğünde elektriklerin kesilmiş olduğunu, güvenlik kameralarının da görüntü almasının engellendiğini belirterek, ilerleyen saatlerde dışarıya çıkmaya çalışan tankların da bazı subay ve astsubaylar tarafından engellendiğini bildirdi.

Cephaneliğin kapısını kırarak mühimmat almışlar

Tanık olarak beyanda bulunan astsubay E.U, olay akşamı kışlaya geldiğinde üsteğmen İbrahim Zengin ile bazı teğmenlerin cephanelik kapısını kırmaya çalıştığını gördüğünü, neden böyle bir şey yaptıklarını sorduğunda teğmenlerin, "Tümen komutanının emri var." diyerek üzerine yürüdüklerini ifade etti.

Söz konusu darbecilerin cephanelikten tank ve uçaksavar mühimmatı aldıklarını anlatan E.U, amirleri tarafından verilen tanklara yüklenen mühimmatı geri alması emrini uygulamaya çalıştığında da darbecilerin buna karşı koyduklarını dile getirdi.

Tanık E.U, sabah saatlerinde kışla emniyetinin sağlanarak darbecilerin etkisiz hale getirildiğini kaydetti.

Yüzbaşı E.S. de tanık olarak verdiği ifadesinde, olay günü rutin mesainin ardından evine gittiğini, akşam saatlerinde personelin mesaiye çağrılması üzerine kışlaya döndüğünü söyledi.

Tabur binasındaki televizyondan Başbakan Binali Yıldırım'ın "askeri kalkışma" yapıldığına dair açıklamasını gördüğünü anlatan tanık E.S, bunun üzerine bazı subaylarla birlikte tümendeki emir komutayı kanunsuz şekilde devralmaya çalışan eski tuğgeneral Ahmet Bican Kırker ve beraberindeki cuntacıların eylemlerini engellemek için çaba sarf ettiklerini dile getirdi.

Darbe girişimi eylemleri kapsamında görevli olduğu taburda hiçbir faaliyete izin vermediklerini kaydeden E.S, sabah saatlerinde de kışla emniyetinin sağlandığını bildirdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
FETÖZırhlı Birlikler Okulu Ve Eğitim Tümen Komutanlığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Porto Riko'da kemer sıkma önlemlerine karşı protesto
Porto Riko'da kemer sıkma önlemlerine karşı protesto
'Yapay zekayı kullanan ülkeler 21. yüzyılda diğerlerinin ilerisinde olacak'
'Yapay zekayı kullanan ülkeler 21. yüzyılda diğerlerinin ilerisinde olacak'
Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
EKPSS kura başvuruları başladı
EKPSS kura başvuruları başladı
Veteriner hekimlere uzmanlık yolu açılıyor
Veteriner hekimlere uzmanlık yolu açılıyor
İddia kamerayla çözülecek
İddia kamerayla çözülecek
Kocatepe Gençlik Fuarı başlıyor
Kocatepe Gençlik Fuarı başlıyor
CENGİZ AYTMATOV 90 YAŞINDA
CENGİZ AYTMATOV 90 YAŞINDA

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ