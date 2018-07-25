Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Etimesgut'taki Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 52 kişinin yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile müşteki Başbakanlık, Milli Savunma Bakanlığı ve AK Parti'nin avukatları hazır bulundu.

Tanık sıfatıyla ifade veren astsubay Mürşit E, olay tarihinde Zırhlı Birlikler'de görev yaptığını, darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz'da mesainin ardından evine gittiğini belirtti.

Akşam saatlerinde "askeri kalkışma" olduğunu öğrenmesi üzerine 23.00 sıralarında birliğine katıldığını anlatan Mürşit E, müşteki tabur komutanı İsmail Suvay'ın emriyle silah alarak güvenlik amaçlı beklemeye başladıklarını aktardı.

Nizamiye bölgesinde beklediği sırada Suvay'ın yanına bir aracın geldiğini beyan eden Mürşit E, Suvay'ın araçtakilerle konuşmasını kendilerine şu sözlerle aktardığını belirterek, "Tabur komutanı Suvay bizi yanına topladı. 'Arkadaşlar, benden tankların dışarı çıkmasını istiyorlar. Buna izin vermedim. Burada ölsem dahi dışarıya tanklar çıkmayacak.' dedi. Daha sonra bizi nizamiye bölgesine gönderdi." ifadesini kullandı.

Tanık Mürşit E, gece boyunca darbecilerle mücadele edildiğini, sabah saatlerinde de kışla emniyetinin sağlandığını dile getirdi.

Darbeci teğmenler ateş açmış

Tanık Mustafa Ö, olay tarihinde Zırhlı Birlikler'de asteğmen rütbesiyle vatani görevini yaptığını, 15 Temmuz akşamı Kızılay'da bulunduğu sırada savaş uçaklarının uçmaya başladığını beyan etti.

Bir süre sonra kışladan çağırıldığını anlatan Mustafa Ö, birliğe katılışından sonra tabur komutanı olan Suvay'ın tankların dışarı çıkarılmaya çalışıldığını belirterek buna izin verilmemesi gerektiğini söylediğini aktardı.

Tank çıkışını engellemek için nizamiyede beklemeye başladığını, darbe tarafında yer alan bazı teğmenlerin havaya ateş açtığını kaydeden tanık Mustafa Ö, sabah saatlerinde gelen polislerle birlikte darbecilerin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.