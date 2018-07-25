Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 26°
gök gürültülü hafif yağmurlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
95023
ALTIN
191.564
DOLAR
4.8370
STERLİN
6.3617
EURO
5.6551
44. Kütahya Festivali’nde Eğlence Bitmiyor
44. Kütahya Festivali’nde Eğlence Bitmiyor
Madalya avcısı Mete Gazoz
Madalya avcısı Mete Gazoz
Aatıf Chahechouhe ameliyat edildi
Aatıf Chahechouhe ameliyat edildi
Safkan Arap taylarından 4,9 milyon lira gelir
Son Dakika
Safkan Arap taylarından 4,9 milyon...
Planlı gasp, polisin dikkatiyle çözüldü
Planlı gasp, polisin dikkatiyle çözüldü

Darbeci teğmenler ateş açmış

FETÖ'nün darbe girişiminde Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 52 sanıklı davaya tanık beyanlarının alınmasıyla devam edildi.

Darbeci teğmenler ateş açmış

FETÖ'nün darbe girişiminde Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 52 sanıklı davaya tanık beyanlarının alınmasıyla devam edildi.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 16:01
0 Okunma
Darbeci teğmenler ateş açmış

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Etimesgut'taki Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 52 kişinin yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile müşteki Başbakanlık, Milli Savunma Bakanlığı ve AK Parti'nin avukatları hazır bulundu.

Tanık sıfatıyla ifade veren astsubay Mürşit E, olay tarihinde Zırhlı Birlikler'de görev yaptığını, darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz'da mesainin ardından evine gittiğini belirtti.

Akşam saatlerinde "askeri kalkışma" olduğunu öğrenmesi üzerine 23.00 sıralarında birliğine katıldığını anlatan Mürşit E, müşteki tabur komutanı İsmail Suvay'ın emriyle silah alarak güvenlik amaçlı beklemeye başladıklarını aktardı.

Nizamiye bölgesinde beklediği sırada Suvay'ın yanına bir aracın geldiğini beyan eden Mürşit E, Suvay'ın araçtakilerle konuşmasını kendilerine şu sözlerle aktardığını belirterek, "Tabur komutanı Suvay bizi yanına topladı. 'Arkadaşlar, benden tankların dışarı çıkmasını istiyorlar. Buna izin vermedim. Burada ölsem dahi dışarıya tanklar çıkmayacak.' dedi. Daha sonra bizi nizamiye bölgesine gönderdi." ifadesini kullandı.

Tanık Mürşit E, gece boyunca darbecilerle mücadele edildiğini, sabah saatlerinde de kışla emniyetinin sağlandığını dile getirdi.

Darbeci teğmenler ateş açmış

Tanık Mustafa Ö, olay tarihinde Zırhlı Birlikler'de asteğmen rütbesiyle vatani görevini yaptığını, 15 Temmuz akşamı Kızılay'da bulunduğu sırada savaş uçaklarının uçmaya başladığını beyan etti.

Bir süre sonra kışladan çağırıldığını anlatan Mustafa Ö, birliğe katılışından sonra tabur komutanı olan Suvay'ın tankların dışarı çıkarılmaya çalışıldığını belirterek buna izin verilmemesi gerektiğini söylediğini aktardı.

Tank çıkışını engellemek için nizamiyede beklemeye başladığını, darbe tarafında yer alan bazı teğmenlerin havaya ateş açtığını kaydeden tanık Mustafa Ö, sabah saatlerinde gelen polislerle birlikte darbecilerin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
FETÖDarbeci Teğmenler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Taş sokaklar, eski otantik evler ve her kültürü barındıran yer ALAÇATI
Taş sokaklar, eski otantik evler ve her kültürü barındıran yer ALAÇATI
AZERBAYACAN’DAN ENERJİ ATAKLARI
AZERBAYACAN’DAN ENERJİ ATAKLARI
Meteorolojiden İstanbul için uyarı
Meteorolojiden İstanbul için uyarı
Eski SAT'çı savcılıkta 'ateş ettim' dedi, mahkemede reddetti
Eski SAT'çı savcılıkta 'ateş ettim' dedi, mahkemede reddetti
155 bin 350 kişinin pasaportuna konulan iptal şerhi kaldırıldı
155 bin 350 kişinin pasaportuna konulan iptal şerhi kaldırıldı
Zabıtanın 8,5 yılda yakaladığı yaklaşık 70 bin dilenciden 616 bin lira çıktı
Zabıtanın 8,5 yılda yakaladığı yaklaşık 70 bin dilenciden 616 bin lira çıktı
Brunson'un tutukluluğu ev hapsine çevrildi
Brunson'un tutukluluğu ev hapsine çevrildi
Anadolu Otoyolu belirli saatlerde ulaşıma kapatılacak
Anadolu Otoyolu belirli saatlerde ulaşıma kapatılacak
Adnan Oktar soruşturması şüphelileri farklı cezaevlerinde
Adnan Oktar soruşturması şüphelileri farklı cezaevlerinde

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ