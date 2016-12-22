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Darbeci sivillerin uçuş kayıtlarında eşleşen isimler inceleniyor

FETÖ'nün darbe girişiminin "kilit ismi" firari Adil Öksüz ile "eşbaşkanı" olarak nitelenen Kemal Batmaz'ın, yurt dışı uçuş kayıtlarının analizi yapılıyor.

09 Aralık 2016 Cuma 13:20
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Darbeci sivillerin uçuş kayıtlarında eşleşen isimler inceleniyor

İSTANBUL -  Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde Ankara'daki Akıncı Üssü'nde gözaltına alınan ve serbest bırakıldıktan sonra sırra kadem basan Adil Öksüz ile yine aynı yerde yakalanan Kemal Batmaz'ın, yurt dışı uçuş kayıtlarındaki eşleşmeler inceleniyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturmada, darbe girişiminin "kilit ismi" Adil Öksüz'ün uçuş kayıtlarının analiz edilmesi sonucu, darbe girişiminin "eşbaşkanı" olarak nitelenen ve bir dönem Kaynak Holding'te Kaynak Kağıt Genel Müdürlüğünü yapan Kemal Batmaz ismine ulaştı. Başsavcılık, darbe gecesi Akıncı Üssü'nde bulunan Adil Öksüz ile Kemal Batmaz'ın, uçuş kayıtlarını araştırıyor.

Araştırma kapsamında, uçuş kayıtlarına ilişkin yapılan analizde, şüpheliler Öksüz ve Batmaz'ın, 11 ve 12 Temmuz'da aynı uçakla ABD'ye gidip geldikleri tespit edilirken, şüphelilerin diğer yurt dışına giriş çıkış uçuşları da incelendi.

Kemal Batmaz'ın, 2011-2016 yılları arasına ait 16 ayrı yurt dışı uçuş kaydı incelendiğinde, Batmaz'ın aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 48 kişiyle birden fazla olmak üzere yurt dışına seyahat ettiği belirlendi. Söz konusu kişiler ile şüpheli Batmaz arasında irtibat olup olmadığı ve FETÖ ile ilişkisi bulunup bulunmadığı araştırılıyor.

Adil Öksüz'ün 29 ayrı yurt dışı uçuşuna ilişkin kayıtlarda ise yine aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 76 kişiyle birden fazla olmak üzere seyahat ettiği belli oldu.

Birden fazla kez aynı uçakta olanlar araştırılıyor

Soruşturmayı yürüten savcı Ramazan Dinç, bu analizler üzerine, söz konusu yabancı uyruklular da dahil toplam 124 kişinin, Öksüz ve Batmaz ile ilişkisinin olup olmadığını, ayrıca örgüt ile bir iltisak veya irtibatlarının bulunup bulunmadığını araştırmaya başladı.

Başsavcılık ayrıca, darbe girişimi şüphelilerden ve en alt rütbelisi yarbay olan 68 subayın da yurt dışına çıkış kayıtlarını ve örgüt ile bağlantılarını incelemeye aldı. ABD makamları ile ilişki kuran başsavcılık, 68 subayın ABD içindeki uçuş kayıtlarını da isteyeceği öğrenildi.

Örgütün "sivil imamlarından'' şüpheli Harun Biniş'in, son dönemde yurt dışına giriş çıkış yapmamasına gerekçe olarak, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen TİB soruşturmasında aranıyor olması gösterildi.

Darbeci siviller ABD'de

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Akıncı Üssü civarında yakalanan "örgütün sivil imamları" Adil Öksüz, Kemal Batmaz ve Çorum'da FETÖ dershanesinde bir dönem öğretmenlik yapan Nurettin Oruç ile Anafartalar Kolejinin sahibi Hakan Çiçek'in ocak, mart ve haziranda, aynı günlerde ABD'de olduklarını belirlemişti. Başsavcılık, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in "darbe mesajı" olarak değerlendirilen haki cübbeyle vaaz verdiği görüntülerin yayınlandığı 21 Mart'ta Öksüz, Batmaz, Oruç ve Çiçek'in de darbe toplantısı için ABD'de olduklarını tespit etmişti.

Başsavcılık bu tespitlerinin ardından darbenin sivil zanlılarının tüm yurt dışı uçuş kayıtlarını incelemeye almıştı. "Sivil imamların" darbe hazırlıkları kapsamında değerlendirilen ilk seyahatlerinin Aralık 2015'te gerçekleştiği belirlenmişti. Hakan Çiçek 28 Aralık, Adil Öksüz ve Nurettin Oruç 31 Aralık 2015'te İstanbul Atatürk Havalimanından yurt dışına çıkmıştı.

Hem 31 Aralık 2015 hem de 1 Ocak 2016'da Atatürk Havalimanından çıkış kaydı bulunan Kemal Batmaz'ın, 31 Aralık 2015'te çıkış için gümrükten geçtiği, daha sonra bilinmeyen bir sebeple geri döndüğü ve ertesi gün (1 Ocak 2016) yurt dışına çıktığı belirlenmişti. Öksüz 4 Ocak, Oruç ve Batmaz 5 Ocak, Çiçek ise 6 Ocak 2016'da yurda dönmüştü. Esenboğa Havalimanından Türkiye'ye giren Oruç dışındakiler, dönüşte ise Atatürk Havalimanı kullanmıştı.

Birer gün arayla döndüler

Yine Çiçek 8 Şubat, Oruç 10 Mart, Batmaz 12 Mart, Öksüz ise 17 Mart 2016'da, Atatürk Havalimanından yurt dışına çıkmıştı. Öksüz 21, Oruç 22, Batmaz 23, Çiçek ise 24 Mart 2016'da yurda dönmüştü. Esenboğa Havalimanına inen Oruç dışındakiler, dönüş için Atatürk Havalimanını tercih etmişti. Hakan Çiçek 21 Nisan 2016'da gittiği değerlendirilen ABD'den, 16 gün sonra 7 Mayıs 2016'da dönmüştü. Batmaz 30 Mayıs, Çiçek 19 Haziran, Öksüz ve Oruç ise 20 Haziran 2016'da yurt dışına çıkmıştı. Oruç ve Batmaz 24 Haziran, Çiçek ve Öksüz 25 Haziran'da Türkiye'ye dönmüştü.

Darbeden önce ABD'ye son seyahati ise Batmaz ve Öksüz gerçekleştirmişti. Buna göre Atatürk Havalimanından aynı uçakla 11 Temmuz 2016'da ABD'ye giden Öksüz ve Batmaz, 13 Temmuz 2016'da da yine aynı uçakla Atatürk Havalimanından Türkiye'ye girmişti.

AA
Anahtar Kelimeler: Darbecilerönce Vatan

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