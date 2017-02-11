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Darbeci pilot, annesinin evinde yakalandı

Ankara'da darbe girişimi gecesi kobra helikopteri kullanan eski Pilot Binbaşı Ercan Edirne'de gözaltına alındı.

Darbeci pilot, annesinin evinde yakalandı

Ankara'da darbe girişimi gecesi kobra helikopteri kullanan eski Pilot Binbaşı Ercan Edirne'de gözaltına alındı.

11 Şubat 2017 Cumartesi 10:39
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Darbeci pilot, annesinin evinde yakalandı

Ankara'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ15 Temmuz'daki darbe girişimi gecesi kobra helikopteri kullanan eski Pilot Binbaşı Ali Ercan, Edirne'de annesinin evinde yakalandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 3 aydır yaptıkları çalışma ve teknik takip sonucu darbe girişimi gecesi Ankara'da kobra helikopteri kullanan eski Binbaşı Ali Ercan'ı yakalamak için harekete geçti.

Fatih Mahallesi Barbaros Sokağı'nda Ercan'nın annesinin evine operasyon düzenleyen polisler, zanlıyı burada gözaltına aldı.

Ercan'ın bilgisayarına da incelenmek üzere el konuldu.

AA

Anahtar Kelimeler:
AnkaraFETÖ15 TemmuzEdirneKobra Helikopteri
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