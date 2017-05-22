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Darbeci Kurmay Albay Barış için 21 yıl hapsi istendi

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Kasırga'nın alıkonulmasına ilişkin davada, eski Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı Kurmay Albay Barış için 21 yıla kadar hapsi istendi.

Darbeci Kurmay Albay Barış için 21 yıl hapsi istendi

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Kasırga'nın alıkonulmasına ilişkin davada, eski Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı Kurmay Albay Barış için 21 yıla kadar hapsi istendi.

22 Mayıs 2017 Pazartesi 15:39
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Darbeci Kurmay Albay Barış için 21 yıl hapsi istendi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga'nın alıkonulmasına ilişkin davada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, 23 sanığın ağırlaştırılmış müebbet, eski Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı Kurmay Albay Muhsin Kutsi Barış'ın ise 21 yıla kadar hapsini istedi.

Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinin, Sincan Cezaevi kampüsü içindeki mahkeme salonunda gördüğü davaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Duruşmada, Cumhuriyet Savcısı Hamza Yokuş, 69 sayfalık esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Kasırga'nın darbeci askerler tarafından zorla ambulansa bindirilerek Akıncılar Üssü'ne getirildiği anımsatılan mütalaada, Kasırga'nın derdest edilmesinin, darbeci askerlerce planlandığı kaydedildi.

Kasırga'nın darbe girişiminin ertesi günü nezarethane tarzı kilitli bir odada bulunduğu ifade edilen mütalaada, 15 Temmuz gecesi alıkonan diğer komutanlar gibi Kasırga'nın da FETÖ'nün bu girişiminde hedef seçildiği belirtildi.

Firari eski Tuğgeneral Ali Kalyoncu'nun dosyasının ayrılması istenen mütalaada, Kalyoncu hakkındaki yakalama emrinin devamı talep edildi.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayında er olarak vatani görevlerini yaptıkları belirlenen Mehmet Akif Özyılmaz ve Aykut Şahin'in FETÖ silahlı terör örgütününü üyesi olduklarına dair delil olmadığı, silahsız 2 sanığın darbe girişimine karşı koyma imkanlarının bulunmadığı ifade edilen mütalaada, Özyılmaz ve Şahin'in beraatleri istendi.

Barış, başka bir davada da yargılanıyor

Mütalaada, eski Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı Kurmay Albay Muhsin Kutsi Barış'ın "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 6 yıldan 21 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Barış ayrıca "anayasayı ihlal", "cebir ve şiddet kullanarak TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs", "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs", "silahlı terör örgütü yönetmek ve üyesi olmak" suçlarından Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanıyor.

Mutlu Serkan Vurdem, Ertuğrul Yavuz, Yusuf Yiğit, Erkan Erol, Mahmut Gündoğdu, Haydar Aktaş, Burhan Özdil, Ali Hızlı, Süleyman Selek, Fevzi Şimşek, Adem Parlak, Burak Ercan, Mustafa Deyan, Servet Taşcı, Mennan Yeşilbaş, Selçuk Uçar, Yüksel Karatay, Osman Ertuğal, Yunus Emre Ceviz, Güven Kiper, Ömer Erarslan, Sebhetullah Demir ve Murat Sarı'ya "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet istenen mütalaada, sanıklar hakkında ayrıca "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 6 yıldan 21 yıla kadar hapis talep edildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Fetullahçı Terör ÖrgütüFETÖCumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga
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