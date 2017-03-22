Darbeci komutanlara üçer kez ağırlaştırılmış müebbet istemi

DİYARBAKIR - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin tutuklanan dönemin 2. Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi Komutanı Tümgeneral Atilla Darendeli, 8. Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Deniz Kartepe, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Kurmay Albay Ali Durmuş ve 2. Birleştirilmiş Hava Hareket Merkezi Amiri Kurmay Albay Bülent Gürdoğan hakkında üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklu sanıklar Kartepe, Durmuş, Darendeli ve Gürdoğan hakkında hazırlanan iddianame 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, FETÖ/PDY'nin terminolojisi, örgütün yapısı ve işleyişi, hiyerarşisi, kamu personeli ile öğrencilerin örgüte kazandırılma yöntemleri, örgütün mali yapılanması, gelir kaynakları ve kriptolu haberleşme programlarına ilişkin detaylı bilgiye yer verildi.

Darbe girişimine destek için 6 savaş uçağı gasbedilmiş

İddianamede, darbe girişimi sırasında Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü'nden 8 şüphelinin 6 F-16 savaş uçağını gasbettikleri, Ankara'daki alçak uçuşlarda kullandıkları, bu uçakları daha sonra darbecilerin karargahı niteliğinde olan Akıncı Hava Üssüne indirdikleri belirtildi.

Darbeye teşebbüs girişimiyle ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca 8. Ana Jet Üssü'nde meydana gelen olaylar ve kişilere ilişkin yapılan soruşturmada yaklaşık 200 kişinin şüpheli sıfatıyla ifadelerinin alındığına yer verilen iddianamede, bu kapsamda tutuklanan şüpheliler Yıldıray Korkmaz, Yavuz İstek, İbrahim Yozgat, Aziz Ersel Emanet, Ceyhan Karakurt, Fatih Şen, Ahmet Özdemir ve Erdem Erdoğan'ın Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü'nden uçak kaçırdıkları hatırlatıldı.

İddianamede, bu şüpheliler hakkında "yetkisizlik kararı" verilerek dosyalarının Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast planı

İddianamede, tutuklu sanık Kartepe'nin, FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olarak darbeye teşebbüs eden diğer şüphelilerle birlikte hareket ettiği ve aktif olarak darbe teşebbüsünde yer aldığı vurgulandı.

Dönemin Hava Kuvvetleri Komutanlığı Genel Sekreterliğinde görevli olan sanık Durmuş'un darbe teşebbüsü eyleminin hava kuvvetleri ayağının planlayıcılarından olduğu belirtilen iddianamede, Durmuş'un, Kartepe ile yaptığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast planı için "büyük bir kelle alacağız" şeklinde beyanlarda bulunduğu aktarıldı.

İddianamede suikast ve uçakların gasbedilmesine ilişkin, şunlar kaydedildi:

"Durmuş, yaptığı plan doğrultusunda darbe girişiminden 3 gün önce Diyarbakır'dan uçak gasbeden Eskişehir'de görevli pilotlardan Yavuz İstek'i arayıp, 'özel görev olduğunu' söyleyerek Diyarbakır'a gelmesini istemiştir. Talep doğrultusunda İstek, birliğinden izin alarak Diyarbakır'a gelmiştir. Durmuş'un ise darbe girişiminden bir gün önce Diyarbakır'a gelerek uçak gasbeden İstek ve İbrahim Yozgat ile Kartepe'nin evine giderek görüşme yaptıkları tespit edilmiştir. Yapılan görüşmede Durmuş, Kartepe'ye, 'büyük bir kelle alacağız' şeklinde beyanda bulunmuştur. Bu sözden Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikaste yönelik eylemden bahsedildiği anlaşılmıştır. Görüşmenin ardından Durmuş, uçak kaçıran şüphelilerle toplantı yapmıştır. Bu toplantıda darbeye teşebbüs girişimi ve 8. Ana Jet Üssü'nden gasbedilen savaş uçaklarının kalkışının planlandığı değerlendirilmiştir."

Darbe teşebbüsü planı için görüşmüşler

İddianamede, Darendeli ve Kartepe'nin FETÖ/PDY terör örgütünün darbeye teşebbüs planı çerçevesinde darbe girişiminden 3 gün önce aylık rutin plan dışında "aynı günlü ivedi" ibaresiyle Muğla'nın Dalaman Askeri Havalimanı'na karşılıklı hizmet uçuşu planladıklarının belirlendiği yer aldı.

Darendeli'nin kendi özel aracıyla gittiği Dalaman Askeri Havalimanı'ndan Kartepe'yi alarak muhtemel darbe teşebbüs planıyla ilgili görüşmek amacıyla üs dışında 1,5 saat görüştüğü ifade edilen iddianamede, Darendeli'nin ifadesinde bu görüşmeden bahsetmediği aktarıldı.

İddianamede, sanık Gürdoğan'ın ise FETÖ/PDY terör örgütünün darbe girişiminde hava kuvvetleri ayağının planlayıcılarının Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü'nde yapmak istedikleri eylemlerin gerçekleşmesi için verdikleri emir ve talimatlar doğrultusunda hareket ettiği ve şüphelinin hakkında yapılan tespitlerden aktif olarak darbe teşebbüsü içinde yer aldığı kaydedildi.

İddianamede, şöyle denildi:

"Dini duyguları istismar etmek suretiyle güvenini kazandığı insanları yıllarca kendi planları doğrultusunda kullanan FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün gerçek yüzü anlaşılarak, devletin bu yapıyla etkin bir mücadeleye başlaması sonrasında silahlı terör örgütü kendi mensuplarını yeni ihdas edilen kadrolara yerleştirmek bir yana mevcut kadrolarını korumakta zorlanmıştır. Devlet kadrolarında tasfiye sürecine girildiği, ekonomik ve siyasi yönden zayıfladığı, örgütün 'mağdur edebiyatı' strateji üstüne kurulu algı yönetiminden de bir sonuç alamayacağını anlaması üzerine terör örgütünün lideri Fetullah Gülen'in bilgisi ve talimatıyla 15 Temmuz 2016 gecesi Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde askeri hiyerarşi dışında kendilerini, 'Yurtta Sulh Konseyi' olarak tanımlayan örgüt üyesi 'üniformalı teröristler', Anayasayı askıya alarak, seçilmiş Cumhurbaşkanını görevden almak, meclis ve hükümeti ortadan kaldırmak amacıyla demokrasiye karşı silahlı darbe teşebbüsünde bulunmuşlardır."

İstenilen ceza

İddianamede, dönemin 2. Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi Komutanı Tümgeneral Atilla Darendeli, 8. Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Deniz Kartepe, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Kurmay Albay Ali Durmuş ile 2. Birleştirilmiş Hava Hareket Merkezi Amiri Kurmay Albay Bülent Gürdoğan hakkında, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.