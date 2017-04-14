Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 17°
Açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
89947
ALTIN
152.618
DOLAR
3.6873
STERLIN
4.6193
EURO
3.9183
Havalimanında drone önlemi
Havalimanında drone önlemi
KDV’de yeni dönem kapıda
KDV’de yeni dönem kapıda
Denizlerde av yasağı
Denizlerde av yasağı
CHP 'hayır'dan umutlu
CHP 'hayır'dan umutlu
'Doğunun vitrini olmak istiyoruz'
'Doğunun vitrini olmak istiyoruz'

Darbeci komutanın çocuklarına ByLock'tan tutuklama

Mersin'de FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturmada tutuklu bulunan eski Tuğamiral Demirhan'ın 2 çocuğu, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla tutuklandı.

Darbeci komutanın çocuklarına ByLock'tan tutuklama

Mersin'de FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturmada tutuklu bulunan eski Tuğamiral Demirhan'ın 2 çocuğu, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla tutuklandı.

14 Nisan 2017 Cuma 16:28
3 Okunma
Darbeci komutanın çocuklarına ByLock'tan tutuklama

Mersin'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖdarbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklu bulunan eski Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Nejat Atilla Demirhan'ın 2 çocuğu, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan, yaptığı yazılı açıklamada, FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında Mersin ve Ankara emniyet müdürlüklerinin koordineli çalışma yürüttüğünü belirtti.

Darbe girişimine Mersin'den destek vererek kendisini sıkıyönetim bölge komutanı olarak beyan eden dönemin Akdeniz Bölge Komutanının 2 çocuğunun, örgüt mensuplarınca şifreli haberleşmede kullanılan ByLock veri tabanına kayıtlı olduklarının belirlendiğini vurgulayan Ercan, zanlıların Ankara'da yakalandığını kaydetti.

Ercan, Mersin'e getirilen zanlıların sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandığını bildirdi.

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin Mersin'deki soruşturma kapsamında tutuklu bulunan eski Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Nejat Atilla Demirhan ile eski 3. sınıf Emniyet Müdürü Hasan Basri Dağdelen'in de aralarında bulunduğu 29 sanık hakkında dörder kez ağırlaştırılmış müebbet ve 78'er yıl hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Mersin 7. Ağır Ceza Mahkemesine sunulmuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
FETÖBylock
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
FETÖ elebaşı Gülen'in berberi tutuklandı
FETÖ elebaşı Gülen'in berberi tutuklandı
"Turizmde bu sene sorun yok"
"Turizmde bu sene sorun yok"
'Gülen ile ilgili söylemlerim nedeniyle görevden alındım'
'Gülen ile ilgili söylemlerim nedeniyle görevden alındım'
'FETÖ medyasındaki algı yönetimini sağlayan imam Ekrem Dumanlı'
'FETÖ medyasındaki algı yönetimini sağlayan imam Ekrem Dumanlı'
"Görüşmeler sırasında eyalet sistemi gündeme gelmemiştir"
"Görüşmeler sırasında eyalet sistemi gündeme gelmemiştir"
Diyarbakır'daki terör saldırısıyla ilgili 3 gözaltı
Diyarbakır'daki terör saldırısıyla ilgili 3 gözaltı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ