Darbeci başyaver Erdoğan'ın yerini öğrenmek için 'boş zarf' senaryosu uydurmuş

ANKARA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayındaki faaliyetlere ilişkin hazırlanan iddianamede, darbe girişimi gecesi eski Cumhurbaşkanlığı Başyaveri Ali Yazıcıyı'ya koruma ve şoförlük yapmakla görevlendirilen eski yarbay Emin Güven'in ifadesine yer verildi.

Darbe girişimi gecesi, Genelkurmay Başkanlığı Özel Kuvvetler Komutanlığı Harekat ve Eğitim Şube Müdürlüğünde Piyade Yarbay rütbesiyle görev yapan şüphelilerden Emin Güven, Kara Harp Okuluna girmeden önce 1991 yılında FETÖ yapılanmasına dahil olduğunu, Harp Okuluna girdikten sonra da irtibatının devam ettiğini anlattı.

Darbe girişimi günü saat 14.30 sıralarında eski Albay Fırat Alakuş'u lojmanından aldığını belirten Güven, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayına gittiklerini, eski Cumhurbaşkanlığı Başyaveri Albay Ali Yazıcı, eski Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı Albay Muhsin Kutsi Barış'ın kendilerini karşıladığı ifade etti.

Güven, ifadesinde bu kişilerin etrafını çevirdikleri bir masa üzerinde, CAS uydu haritası çıktıları açık vaziyette toplantı yaptıklarını, darbe teşebbüsüne hazırlık yapıldığını, haritalar, kağıtlar ve evraklarla dolu masa etrafında toplantı yapan komutanların bir plan üzerinde görüştüklerini anladığını aktardı.

"Yazıcı'ya Erdoğan'ın yerini tespit etme görevi verildi"

Konuşulanları kısmen duyduğunu, duyduklarına göre albayların aralarında Cumhurbaşkanı'nın yerinin öğrenilmesi, Cumhurbaşkanı'nın bir ekip tarafından alınması, yerini bilmedikleri için bulunabileceği muhtemel yerlere bakılması konularını tartıştıklarını anlatan Güven, Ali Yazıcı'ya Marmaris'e giderek Cumhurbaşkanı'nın yerini tespit etme ve koordinatlarını Albay Fırat Alakuş'a bildirme görevinin verildiğini söyledi.

Yazıcı'nın, kendisinin Cumhurbaşkanının yanına gidip yerini öğrenebileceğini, kendisinden şüphelenmeyeceklerini söylediğini belirten Güven, yine aralarında konuştuklarına göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Fırat Alakuş'un cemaat evinde hazırladığı listedeki ekibin veya Harp Akademilerinden gelecek ekibin alacağını kaydetti.

"Elinde boş bir zarf bile vardı"

Güven, "Bu toplantıda Ali Yazıcı, eğer Cumhurbaşkanı'nın yerini öğrenmede sıkıntı yaşanırsa kendisinin Cumhurbaşkanını arayarak ona 'Genelkurmay Başkanımız aradı, size iletilmek üzere bir zarf verdi, paralel yapıyla ilgili çok önemli bilgiler var, sizinle onu görüşeceğim' diyerek, bu bahaneyle Cumhurbaşkanının yerini öğrenebileceğini oradakilere söyledi. Hatta bu senaryo için elinde boş bir zarf bile vardı." dedi.

"Antalya'ya doğru yola çıktık"

Güven ifadesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Antalya'ya maça gideceği, Başyaver Albay Ali Yazıcı'nın da oraya gideceği konuşulduktan sonra Yazıcı'nın, yanına birinin verilmesini istediğini, bunun üzerine eski Albay Fırat Alakuş'un, Ali Yazıcı'ya koruma ve şoförlük yapmak üzere kendisini görevlendirdiğini anlattı.

Planlandığı şekilde Ali Yazıcı'yla Antalya'ya doğru yola çıktığını, Yazıcı'nın yolda Cumhurbaşkanının yerini öğrenmek için sürekli telefonda görüşmeler yaptığını, arada mesajlar yazdığını belirten Güven, "Ali Yazıcı, muhtemelen Cumhurbaşkanı'nın Antalya'da olmadığını öğrenmiş olması nedeniyle Antalya'ya gitmekten vazgeçti. İzmir'de bulunan Çiğli Ana Jet Üs Komutanlığına doğru yol almaya başladık. Üsse girerken güvenlik noktasından geçerek komutanın odasına geçtik, sabah 04.00'e kadar orada bekledik. Giriş çıkışlar yasaklandığı için başlangıçta ayrılamadık ancak sabah saat 10.00 sıralarında çıkış izni verildiğinde oradan birlikte ayrıldık. İzmir'de Albay Ali Yazıcı'dan ayrılarak otobüsten bilet alıp Bodrum'daki ailemin yanına gittim." ifadesini verdi.