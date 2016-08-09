Darbeci askerlerin cenazelerini aileleri kabul etmedi

ANKARA
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında İstanbul ve Ankara'da ölü ele geçirilen 4 darbeci askerin cenazeleri aileleri tarafından teslim alınmadı.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, FETÖ'nün darbe girişiminde, İstanbul ve Ankara'da ölü ele geçirildikten sonra Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlıklarına kaldırılan 4 darbeci askerin kimlikleri belirlendi.
Bu kişilerin aileleriyle irtibat kurulmasına rağmen cenazeler kabul edilmedi.
Cenazeleri Adli Tıp'ta bekletilen askerlerden birisinin binbaşı, birinin üsteğmen, diğerlerinin daha alt rütbelerde olduğu öğrenildi.
Cenazeler, Adli Tıp Kurumu Kanunu Uygulama Yönetmeliği'ndeki hüküm gereceğince belediye tarafından defnedilecek.
AA