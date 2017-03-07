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Darbeci askerlerin ABD ziyaretine 'NATO kılıfı'

Darbe girişimine ilişkin çatı iddianamede, FETÖ'nün kendisine bağlı askerleri örgüt elebaşı Fetullah Gülen'le görüştürmek için NATO görevlendirmesiyle ABD'ye gönderdiği belirtildi.

Darbeci askerlerin ABD ziyaretine 'NATO kılıfı'

Darbe girişimine ilişkin çatı iddianamede, FETÖ'nün kendisine bağlı askerleri örgüt elebaşı Fetullah Gülen'le görüştürmek için NATO görevlendirmesiyle ABD'ye gönderdiği belirtildi.

07 Mart 2017 Salı 16:06
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Darbeci askerlerin ABD ziyaretine 'NATO kılıfı'

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili 221 şüpheli hakkında hazırlanan çatı iddianamesinde, örgüt mensubu askerlerin örgüt elebaşı Gülen ile görüştürülmelerine ilişkin ayrıntılar yer aldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanarak Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianameye göre, Fetullah Gülen'i ziyaret amacıyla örgüte bağlı askeri personele yönelik Amerika'ya geziler düzenlendi. Bu ziyaretler genel olarak Avrupa ülkelerinden sonra ABD'ye gidiş şeklinde olduğu gibi az sayıda doğrudan ABD'ye gidiş şeklinde de gerçekleştirildi.

Ziyaretlerde, askerlere genelde Türk Hava Yolları yerine yabancı hava yollarıyla seyahat yapmaları tercih ettirildi.

Gülen'e yapılan ziyaretler gizlenmeye çalışıldı

ABD'ye gidenler doğrudan New York yerine, ABD'nin başka bir iline götürüldü ve buradan da Pensilvanya'ya geçildi.

Burada amacın elebaşı Gülen'e yapılan ziyaretleri gizlemek olduğu vurgulanan iddianamede, "Askeri personelin ABD'de Fetullah Gülen'e yapacağı ziyaretler, bu ülkede bulunan Askeri Mahrem Hizmetler İmamları tarafından organize edilir. Hangi personelin Fetullah Gülen ile görüşeceğine karar verilmesinden sonra, tespit edilen isimlerin ya turistik ya da NATO kapsamında ABD'ye gidişleri ayarlanır ve Gülen'le görüşmeleri sağlanır." denildi.

Yaklaşık 160 ülkede faaliyet gösteren örgütün, kendi üyesi personeli mümkün olduğunca yurt dışına göndererek örgütle ilişkilerini gözlerden uzak ve kolay fark edilmeyecek şekilde yürütmeye çalıştığı, bu kapsamda yüksek lisans, doktora, sürekli/geçici görev, kurs gibi nedenlerle yurt dışına giden birçok personelin Pensilvanya'ya giderek Fetullah Gülen ile yüz yüze görüştüğü aktarıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
FETÖFetullah GülenPensilvanyaNATO
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