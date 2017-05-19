Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 18°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
95147
ALTIN
144.854
DOLAR
3.5955
STERLIN
4.6632
EURO
4.0129
Twitter'da lider GS
Twitter'da lider GS
'.tr' pazarı 8,5 milyon lirayı geçti
'.tr' pazarı 8,5 milyon lirayı...
ABD'DE TRUMP'LA YEMEK
SON DAKİKA
Şikeye ömür boyu men
Şikeye ömür boyu men
'Mucize bitki'
'Mucize bitki'
Flaş Haber
ABD'DE TRUMP'LA YEMEK
Kapat

Darbeci askerlere 'akademik destek' iddianamede

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca darbe girişiminin ardından 26 akademisyen hakkında hazırlanan iddianamede, rütbeli askerlerin akademik personelce nasıl desteklendiğine ilişkin bilgiler dikkati çekti.

Darbeci askerlere 'akademik destek' iddianamede

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca darbe girişiminin ardından 26 akademisyen hakkında hazırlanan iddianamede, rütbeli askerlerin akademik personelce nasıl desteklendiğine ilişkin bilgiler dikkati çekti.

19 Mayıs 2017 Cuma 12:09
23 Okunma
Darbeci askerlere 'akademik destek' iddianamede

Konya 6. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen Selçuk Üniversitesi (SÜ) Hukuk Fakültesindeki FETÖ üyeleri hakkında hazırlanan iddianamede, örgüt üyelerinin birimlerinde yükseltilmesi için her yolun denendiği ifade edildi.

Akademisyenlerin çoğunluğunu ve rektörü yöneten örgütün üniversiteye hükmetmesinin kolaylaştırıldığı belirtilen iddianamede, FETÖ'nün belirlediği jüri üyelerince örgüt üyesi yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin akademik basamakları üçer beşer atladığı vurgulandı.

Bu kişilerin intihallerle dolu, hiçbir bilimsel değeri olmayan uydurma tezlerle kendilerini yardımcı doçent kadrosunda bulduğu kaydedilen iddianamede, FETÖ/PDY'nin akademik çoğunluğu elde etmesiyle ele geçirdiği anabilim dalı ve bölüm başkanlıkları, fakülte kurulları ve dekanlıklar sayesinde istediği personeli aldığı, istemediğini attığına işaret edildi.

"Kalkışmada pay sahibi olmuştur"

İddianamede, örgütün üniversitelerle kurduğu düzenek yardımıyla üyesi olan pek çok subaya hızlandırılmış lisansüstü eğitim ve doktoralar yaptırarak hızlı yükselmeleri ve rütbe almalarını sağladığı ifade edilerek, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Keza örgüt üyesi birçok hakim ve cumhuriyet savcısı da kendileri için atanan örgüt üyesi tez danışmanları ve sınav jürileriyle el ele vererek master ve doktora mezunu yapılmışlardır. Hukuk fakültesi öğretim üyelerinin ders verdiği Sosyal Bilimler Enstitüsü aracılığıyla Türkiye genelinde örgüt üyesi subaylara, hakimlere ve savcılara yüksek lisans ve doktora diplomaları dağıtılarak birimleri içinde hızla yükselmeleri sağlanmış. Böylece Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen kanlı ve hain darbe girişiminde bulunan sözde general ve subayların yükselmelerine katkıda bulunarak ne yazık ki bu kalkışmada pay sahibi olmuştur."

Akademik yayın için yayınevi kurmuşlar

Bir yandan örgütsel kadrolaşmayı gerçekleştiren zanlıların diğer yandan da kurdukları yayınevi aracılığıyla örgüt mensubu öğretim üyelerinin görevlerinde yükselmelerini sağlayan akademik yayın üretmelerine zemin hazırlandığı anlatılan iddianamede, dekanlığın ele geçirilmesinin ardından sırasıyla bölüm başkanlıkları, anabilim dalları, kürsüler, jüriler, yayın kurulları, editörlükler ve enstitü yönetimlerinin de FETÖ/PDY kadrolarına geçtiği bildirildi.

Fakülte bünyesinde 2011'de yapılan yazılı sınavla büyük çoğunluğu örgüt üyesi 20 asistanın üniversiteye alındığı, öğretim üyeleri ve asistanların kendi aralarında örgüt toplantıları düzenlemelerine olanak sağlandığı belirtilen iddianamede, FETÖ üyesi olmayan öğretim üyelerinin fakülteden ayrılmalarını sağlamak amacıyla kurmaca disiplin soruşturmalarının açıldığını da vurgulandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
KonyaDarbeci AskerFETÖ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkmen kıyafetleri 'Fatiş' bebekle yaşatılıyor
Türkmen kıyafetleri 'Fatiş' bebekle yaşatılıyor
Kurallara uymayan sürücülere ağır ceza
Kurallara uymayan sürücülere ağır ceza
13 ildeki 'eskort siteleri' soruşturmasında 18 tutuklama
13 ildeki 'eskort siteleri' soruşturmasında 18 tutuklama
Sözcü gazetesine FETÖ operasyonu
Sözcü gazetesine FETÖ operasyonu
Yurt dışına kaçarken yakalanan terör şüphelisi tutuklandı
Yurt dışına kaçarken yakalanan terör şüphelisi tutuklandı
Diyarbakır'da narkoterör operasyonu
Diyarbakır'da narkoterör operasyonu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ