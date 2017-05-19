Darbeci askerlere 'akademik destek' iddianamede

Konya 6. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen Selçuk Üniversitesi (SÜ) Hukuk Fakültesindeki FETÖ üyeleri hakkında hazırlanan iddianamede, örgüt üyelerinin birimlerinde yükseltilmesi için her yolun denendiği ifade edildi.

Akademisyenlerin çoğunluğunu ve rektörü yöneten örgütün üniversiteye hükmetmesinin kolaylaştırıldığı belirtilen iddianamede, FETÖ'nün belirlediği jüri üyelerince örgüt üyesi yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin akademik basamakları üçer beşer atladığı vurgulandı.

Bu kişilerin intihallerle dolu, hiçbir bilimsel değeri olmayan uydurma tezlerle kendilerini yardımcı doçent kadrosunda bulduğu kaydedilen iddianamede, FETÖ/PDY'nin akademik çoğunluğu elde etmesiyle ele geçirdiği anabilim dalı ve bölüm başkanlıkları, fakülte kurulları ve dekanlıklar sayesinde istediği personeli aldığı, istemediğini attığına işaret edildi.

"Kalkışmada pay sahibi olmuştur"

İddianamede, örgütün üniversitelerle kurduğu düzenek yardımıyla üyesi olan pek çok subaya hızlandırılmış lisansüstü eğitim ve doktoralar yaptırarak hızlı yükselmeleri ve rütbe almalarını sağladığı ifade edilerek, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Keza örgüt üyesi birçok hakim ve cumhuriyet savcısı da kendileri için atanan örgüt üyesi tez danışmanları ve sınav jürileriyle el ele vererek master ve doktora mezunu yapılmışlardır. Hukuk fakültesi öğretim üyelerinin ders verdiği Sosyal Bilimler Enstitüsü aracılığıyla Türkiye genelinde örgüt üyesi subaylara, hakimlere ve savcılara yüksek lisans ve doktora diplomaları dağıtılarak birimleri içinde hızla yükselmeleri sağlanmış. Böylece Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen kanlı ve hain darbe girişiminde bulunan sözde general ve subayların yükselmelerine katkıda bulunarak ne yazık ki bu kalkışmada pay sahibi olmuştur."

Akademik yayın için yayınevi kurmuşlar

Bir yandan örgütsel kadrolaşmayı gerçekleştiren zanlıların diğer yandan da kurdukları yayınevi aracılığıyla örgüt mensubu öğretim üyelerinin görevlerinde yükselmelerini sağlayan akademik yayın üretmelerine zemin hazırlandığı anlatılan iddianamede, dekanlığın ele geçirilmesinin ardından sırasıyla bölüm başkanlıkları, anabilim dalları, kürsüler, jüriler, yayın kurulları, editörlükler ve enstitü yönetimlerinin de FETÖ/PDY kadrolarına geçtiği bildirildi.

Fakülte bünyesinde 2011'de yapılan yazılı sınavla büyük çoğunluğu örgüt üyesi 20 asistanın üniversiteye alındığı, öğretim üyeleri ve asistanların kendi aralarında örgüt toplantıları düzenlemelerine olanak sağlandığı belirtilen iddianamede, FETÖ üyesi olmayan öğretim üyelerinin fakülteden ayrılmalarını sağlamak amacıyla kurmaca disiplin soruşturmalarının açıldığını da vurgulandı.