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Darbeci askerlere 15'er yıl hapis cezası

Kırşehir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişimine karıştıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan eski astsubay ve uzman çavuş, 15'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Darbeci askerlere 15'er yıl hapis cezası

Kırşehir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişimine karıştıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan eski astsubay ve uzman çavuş, 15'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

12 Temmuz 2017 Çarşamba 16:12
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Darbeci askerlere 15'er yıl hapis cezası

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, meslekten ihraç edilen ve müebbet hapis istemiyle yargılanan eski astsubay İhsan Bozdemir ve eski uzman çavuş Ali Sağlam ile avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti, cumhuriyet savcısının mütalaasında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi talebini yinelemesi üzerine sanıkların son savunmalarını aldı.

Sanık Ali Sağlam, kendisinin darbe girişimi olduğu gece görevinin başında olduğunu, herhangi bir suç isnat edilecek bir şey yapmadığını, üst amirlerinden izinsiz herhangi bir şey yapılamayacağını, yaptığı işlerinde suç teşkil etmediğini öne sürerek tahliyesini istedi.

Sanık İhsan Bozdemir ise kendisi hakkında belirtilen suçlamaları kabul etmeyerek, üstlerinden emir almadan onlardan izinsiz bir şey yapmadıklarını, kanun ve mevzuata uygun olarak çalıştıklarını, komutanlıkta daha önce belirlenen nöbet çizelgesi ile belli olan görevlerini yaptıklarını iddia etti.

Avukatlar ise sanıkların herhangi bir terör örgütleriyle bağlantılarının olmadığını, isnat edilen suçlamaları kabul etmediklerini ve beraat verilerek tahliyelerini istedi.

İfadelerin okunmasının ardından son kez sanıkların savunmalarını alan mahkeme heyeti, iki asker hakkında kararını açıkladı.

Mahkeme heyeti, iddianamede yer alan "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, silahlı terör örgütü üyesi olmak, TBMM'yi ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlamalarıyla eski astsubay Bozdemir ve eski uzman çavuş Sağlam'ın tutukluluk hallerinin devamına ve 15'er yıl hapis cezasına çarptırılmalarına karar verdi.

 Davanın geçmişi

Kırşehir Jandarma Komutanlığından bir subay, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi akşamı destek için gittikleri Kırşehir Valiliğinden gece saat 03.30 sıralarında Jandarma Komutanlığına döndüklerinde, darbeciler tarafından gönderilen sıkıyönetim direktifi mesajının emirleri dışında ilçelere gizlice gönderildiğini, bunu yapanların da Muhabere Şubesindeki eski astsubay Bozdemir ve eski uzman çavuş Sağlam olduğunu belirlediklerini ifade etmiş ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan iki asker hakkında dava açılmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
KırşehirFetullahçı Terör ÖrgütüFETÖDarbeci Askerler
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