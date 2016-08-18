Darbeci askerlerden 11'i daha tutuklandı

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişiminde bulunmak için Marmaris'te konakladığı otele saldırı gerçekleştiren askerlerden 11'i daha tutuklandı.
AA
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişiminde bulunmak için Marmaris'te konakladığı otele saldırı gerçekleştiren askerlerden 11'i daha tutuklandı.
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişiminde bulunmak için Marmaris'te konakladığı otele saldırı gerçekleştiren askerlerden 11'i daha tutuklandı.
AA