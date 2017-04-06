Darbeci albayın kardeşinden 'ByLock' çıktı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ne, "Yurtta sulh" parolasını söyleyerek giren eski İnsani Yardım Tugayı Komutanı Albay Ali Eraslan'ın kardeşi Selim Eraslan'ın, örgütün şifreli haberleşme ağı "ByLock"u kullandığı ortaya çıktı.

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde meydana gelen olaylara ilişkin hazırlanan iddianamede, Albay Ali Eraslan'ın, görevli olmadığı halde gittiği Akıncı Üssü'ne "Yurtta sulh" diyerek girdiği belirtildi.

Eraslan'ın kardeşi Selim Eraslan'ın, FETÖ'nün şifreli haberleşme ağı "ByLock"u kullandığı da iddianamede yer aldı.

İddianamede, Eraslan'ın diğer kardeşi İkbal Akay'ın da örgütle bağlantılı Bank Asya'daki hesabında 31 Aralık 2013 tarihinde 10 bin lira olan hesap bakiyesinin, örgütün bankaya para yatırılması talimatının ardından 24 Aralık 2014'te 64 bin liraya yükseldiğinin tespit edildiğine vurgu yapıldı.

Eraslan'ın darbe girişimi sırasında tugayında görevli askerlerden oluşturduğu ekiplerle Akıncı Üssü'ne gittiğinin ifade edildiği iddianamede, üsse girmek için Eraslan'ın nizamiyedeki nöbetçilere "Yurtta Sulh, Yurtta Sulh kardeş." dediği kaydedildi.

Eraslan'ın bu sözleri üzerine girişlerin sağlandığının aktarıldığı iddianamede, Eraslan'ın darbeden daha önceden haberinin olduğu ve darbecilerin kullandığı şifreyi de bildiği anlatıldı.

İddianameye göre, Eraslan, darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki nizamiyenin emir ve komutasını devraldı.

Eraslan, savcılıktaki ifadesinde ise 15 Temmuz'da saat 15.00 sıralarında toplumsal olaylara karşı bir hazır kıta kurulmasına ilişkin mesaj geldiğini savundu.

Mesai bitiminin ardından evine gittiğini, daha sonra da saat 21.30'da tekrar görevinin başına geçtiğini anlatan Eraslan, nizamiyeden çıkarken nöbetçi amir Binbaşı Alper Sarıyıldırım'ın kendisine bir zarf getirdiğini, zarftaki kağıtta Yurtta Sulh Konseyi tarafından sıkıyönetim ilan edildiğinin yazdığını iddia etti.

Eraslan, daha sonra beraberindeki askerlerle Akıncı Üssü'ne gittiğini söyledi.

Nizamiyedekilere "Yurtta Sulh Konseyi sıkıyönetim ilan etmiş" dediğini bildiren Eraslan, dışarıdan ve içeriden silah sesleri geldiğini, sabaha kadar silah seslerinin devam ettiğini anlattı.

Eraslan, herhangi bir olaya karışmadığını ileri sürdü.

"Halka ateş açtı"

Akıncı Üssü'ndeki görüntülerin gösterilmesi üzerine Eraslan, zarar görmemeleri için vatandaşlarla konuştuğunu, silahıyla ateş etmediğini ve ateş emri de vermediğini iddia etti.

FETÖ üyesi olmadığını savunan Eraslan, geçen yıl ekim ayında verdiği ifadede ise Akıncı Üssü'nde vatandaşların toplandığını ve halkın "Buradan kalkan uçaklar özel harekatı bombalıyor, biz üsse girip buna engel olacağız." dediklerini aktardı.

Vatandaşlara "Askerler emir almış, bu şekilde olay çözülmez" dediklerini anlatan Eraslan, yaklaşık 3 saat vatandaşlarla görüştüğünü belirtti.

Daha sonra SAT komandolarının havaya uyarı ateşi açtığını aktaran Eraslan, halkın kendilerine doğru yaklaşıp arbede çıkarmasının ardından geri çekildiklerini ileri sürdü.

"Ateş" diye bir ses duyduğunu, daha sonra ateş açıldığını anlatan Eraslan, bazı ciplerin farlarını açtırarak nizamiyeye doğru yönlendirdiğini, amacının halkın hareketlerini kısıtlamak olduğunu, yüz yüze gelindiğinde sıkıntı olacağını düşünerek bunu yaptığını iddia etti.

Nizamiye girişinde "Yurtta sulh" dediğinin hatırlatılması üzerine Eraslan, Yurtta Sulh Konseyinin sıkıyönetim ilan ettiğini, harekatın oradan yönetildiğinin bildirilmesi nedeniyle "Yurtta sulh" dediğini ileri sürdü.

Tanık Yunus Küçükömeroğlu ise ifadesinde Ali Eraslan'ın nizamiye girişinde "Yurtta sulh" parolasını söyleyerek içeri girdiğini belirtti.

Tanık Ertuğrul Canoğlu da şüpheli Eraslan'ın "SAT" komandolarının arasında yer aldığını ve beylik tabancıyla vatandaşların üzerine doğru ateş ettiğini bildirdi.