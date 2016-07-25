Darbe zanlısı askerin eşi KPSS soruşturmasında şüpheli

Alınan bilgiye göre, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi soruşturması kapsamında gözaltına alınan 6. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı'nda görevli Topçu Kurmay Binbaşı Hakan Uzunay'ın eşi Hilal Uzunay'ın, KPSS'de 2010 yılında kopya çekildiği iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada şüpheliler arasında olduğu öğrenildi.

2010 KPSS'de 120 tam puan aldığı belirtilen Hilal Uzunay'ın Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi öğretmeni olarak atandığı bildirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 2010 KPSS Sahteciliği soruşturması sonucunda açılan davada "sanık" olarak adı geçen Hilal Uzunay hakkında yargılamanın da devam ettiği belirtildi.

Öte yandan gözaltında bulunan darbe girişimi şüphelisi Binbaşı Uzunay'ın da işlemlerin sürdüğü öğrenildi.