Darbe sanığı pilot telsiz konuşmalarını reddetti

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 152'si asker, 3'ü sivil 155 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları'ndaki salonda görülen duruşmaya, sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada olay tarihinde binbaşı olarak görev yapan Rıza Akıncı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Personel Başkanlığı Tayin Dairesinde atama subayı olarak görev yaptığını ailesiyle yurt dışında tatilde olduğu sırada verilen emir doğrultusunda Türkiye'ye döndüğünü anlattı.

Akıncı, kara pilot Binbaşı Mehmet Şamcı'nın kendisini arayıp, 15 Temmuz günü Kara Havacılık'ta hazır olması gerektiğini söylemesi üzerine, Suriye'ye harekat kapsamında çağrıldığını düşündüğünü belirtti. Darbe girişiminden bir gün önce Belçika'dan Ankara'ya geldiğinde Şamcı'nın evine giderek, görevin içeriğini sorduğunu ifade eden Akıncı, "Bana görev olduğunu ama görevin içeriğini bilmediğini söyledi. Saat 21.30'da Güvercinlik Hava Ulaştırma Komutanlığı'nda uçuş için hazır olmamı söyledi." ifadelerini kullandı.

Rıza Akıncı, Kara Havacılık Komutanlığı'nda kısa bir süre bekledikten sonra Akıncı Hava Üssüne gittiklerini orada verilen emir doğrultusunda Kara Harp Okulundan personel alarak Genelkurmay Başkanlığı'na taşıdıklarını söyledi.

Akıncı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben AS 532 Cougar helikopter pilotuyum. Bu helikopterle 15 personel taşınabilir. O gece iki uçuş yaptım. Bu intikali de yaptıktan sonra Güvercinlik kışlasındaki Kara Havacılık'a geri dönmemiz istendi. Kara Havacılık Komutanlığı'nda motor susturduk. Sabaha kadar Kara Havacılık'ta idik. Sabah saatlerinde bulunduğumuz yere ateş açılınca biz de Akıncı Üssü'ne tekrar gittik."

Akıncı Üssü'ne indiklerinde darbe girişiminden haberdar olduğunu ancak engelleyecek pozisyonu bulunmadığını savunan Akıncı, tellerden atlayarak üssü terk ettiğini, ertesi gün de emniyete teslim olduğunu söyledi.

Sanık eski Binbaşı Sadullah Abra da kara pilot olarak Kara Havacılık Komutanlığı'nda görev yaptığını, olay günü tabur komutanı Özcan Karacan'ın emriyle akşam saatlerinde birliğine gittiğini anlattı.

Abra, Suriye ile devam eden süreçle ilgili görevlendirme yapılacağını düşündüğünü, görev yerinde beklemeye devam ederken makam telefonundan aranarak birliğin etrafından bir tur atarak yere inmesi emredildiğini iddia etti.

Bunun üzerine emir gereği helikopteri havalandırarak birliğin etrafında 5-10 dakika tur atıp tekrar indirdiğini ileri süren Abra, sabaha kadar helikopteri bir daha kullanmadığını iddia etti.

Abra, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sabah saatlerinde görev yerinden ayrılmamız emredildi. Akıncı Ana Jet Üssü'ne gitmem konusunda talimat verildi. Ben bu talimatın hangi amaçla verildiğini de bilmiyorum. Akıncı'ya indim, beklemem konusunda talimat verildiği için beklemeye başladım."

Abra, iddianamede geçen telsiz konuşmalarını kabul etmediğini beyan etti.

Mahkeme Başkanı Oğuz Dik’in "Sen Cobra pilotusun, sabah jandarmaya kobrayla ateş edilmiş. Peki sen değilsen kim ateş etti?" sorusunu sanık Abra, "Ben hiçbir şeye ateş açmadım." diye yanıtladı.

İddianameden

Cobra tipi helikopter pilotu Abra'nın darbe girişiminin yaşandığı gece kule ve diğer pilotlarla arasındaki telsiz konuşmalarından, "Spor okuluna devam ediyorum. Üzerinde mavi lamba olan ne varsa vuracağız. Polisleri vur polisleri." şeklindeki ifadeleri iddianamede yer almıştı.