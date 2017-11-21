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Darbe sanığı eski itiraflarını reddetti

Darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili 221 kişinin yargılandığı "çatı" davasında eski binbaşı Konuk savunma yaptı.

Darbe sanığı eski itiraflarını reddetti

Darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili 221 kişinin yargılandığı "çatı" davasında eski binbaşı Konuk savunma yaptı.

21 Kasım 2017 Salı 12:07
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Darbe sanığı eski itiraflarını reddetti

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimisırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 221 kişinin yargılandığı "çatı" davasına sanık savunmalarının alınmasıyla devam edildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, taraf avukatları ile izleyiciler katıldı.

Duruşmada savunma yapan sanık eski personel binbaşı Oğuzhan Konuk, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Konuk, Şırnak'ta görevliyken darbe girişiminden 5 gün önce Genelkurmay Karargahı'nda görevlendirildiğini, darbeden bir gün önce de Yüksek Askeri Şura toplantısı nedeniyle hazırlık çalışmaları yaptıklarını anlattı.

Darbe girişimi günü de YAŞ hazırlık toplantısı yaparken terör saldırısı olacağının söylendiğini, kalabalığı takip ettiğini, herkese silah dağıtıldığını, kuzey nizamiyeye doğru gittiklerini anlatan Konuk, burada beklerken güney nizamiyeden silah sesleri duyduğunu, terör saldırısı olduğunu düşündüğü için Milli Müdafa Caddesi'nde nöbet kulübesinde mevzide beklediğini ileri sürdü.

Yanında telefon bulunmadığından kimseden bilgi de alamadığını, en uygun davranışın mevzide beklemek olacağını düşündüğünü ileri süren Konuk, burada sabah saatlerine kadar beklediğini, ertesi gün saat 10.00 civarında karargahtan çıkarak evine gittiğini söyledi.

Eline silah aldığını ancak hiç ateş etmediğini, bunun idari tahkikat raporuyla da tespit edildiğini savunan sanık Konuk, darbe girişiminden sonra mesaisine devam ettiğini, 20 gün sonra gözaltına alındığını anlattı.

Gözaltında darbedilerek işkence gördüğünü iddia eden Oğuzhan Konuk, bu yöntemlerle örgüt ile irtibatının sorulduğunu, FETÖ'cülerin isimlerini vermesinin istendiğini ileri sürdü.

Kimseyi teşhis etmediğini, teşhis ve yer gösterme tutanaklarında yazılanların gerçek dışı olduğunu savunan Konuk, ortaokul yıllarında örgütle tanıştığı, "cemaat" evlerinde kalıp askeri liseleri tercih ettiği yönündeki itiraflarını işkenceyle alındığı iddiasıyla reddetti. Sanık Konuk, işkence nedeniyle istekleri yönünde ifade verdiğini, ifadelerin kendisine okutturulmadan imzalattırıldığını öne sürdü.

Eski ifadesindeki, "Örgüt abisinin 'Ahmet' kod adlı Mustafa Akyıldız olduğu ve Akyıldız'ı teşhis ettiği" şeklindeki bölümleri de reddeden Konuk'a, bu isimlerin nasıl uydurulmuş olabileceği soruldu. Konuk, "Gözaltına alındıktan sonra yanıma bu adamı getirdiler, teşhis ettirdiler. Tanımadığımı söyledim ama tehdit edildim." iddiasında bulundu.

"Örgüt abisi" olduğu belirtilen sivil sanık Mustafa Akyıldız salonda teşhis ettirilen Oğuzhan Konuk, "Spor salonunda teşhis ettirilene kadar tanımıyordum. Spor salonunda ve emniyette gösterdiler, hep tanımadığımı söyledim ama teşhis tutanağını imzalattırdılar." savunmasını yaptı.

AA

Anahtar Kelimeler:
FETÖDarbe SanığıGenelkurmay Başkanlığı
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