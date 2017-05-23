Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 20°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
96831
ALTIN
144.588
DOLAR
3.5665
STERLIN
4.6298
EURO
4.0133
Hülya Koçyiğit ABD'de ameliyat edildi
Hülya Koçyiğit ABD'de ameliyat edildi
'Türkiye'de ilk kez uygulanan yöntemle' sağlığına kavuştu
'Türkiye'de ilk kez uygulanan yöntemle'...
'Uçan nine' yaşadığı heyecanı anlattı
'Uçan nine' yaşadığı heyecanı anlattı
4. İslami Dayanışma Oyunları'na Türkiye damgası
4. İslami Dayanışma Oyunları'na Türkiye...
Kış lastiği sektörde 'itici güç' oldu
Kış lastiği sektörde 'itici güç'...

Darbe planlayıcılarının savunmaları alınıyor

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin Genelkurmay çatı davasının ikinci celsesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski Başyaveri sanık Ali Yazıcı savunmasını yapıyor.

Darbe planlayıcılarının savunmaları alınıyor

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin Genelkurmay çatı davasının ikinci celsesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski Başyaveri sanık Ali Yazıcı savunmasını yapıyor.

23 Mayıs 2017 Salı 11:16
40 Okunma
Darbe planlayıcılarının savunmaları alınıyor

ANKARA

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi esnasında Genelkurmay Karargahı'nda yaşanan eylemlere ilişkin, aralarında sözde Yurtta Sulh Konseyi üyelerinin de yer aldığı 221 kişinin yargılandığı davanın ikinci celsesi başladı.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda gördüğü duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müştekiler ve tarafların avukatları katılıyor.

Darbeci başyaver savunma veriyor

Duruşmada, sanıklardan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski Başyaveri Ali Yazıcı savunmasını yapıyor.

Duruşma salonu çevresinde Ankara Jandarma Komando Tabur Komutanlığında görevli komandolar, infaz koruma memurları, bomba arama köpekleri ile TOMA ve zırhlı araçlar bulunuyor.

Cezaevi çatılarında da keskin nişancılar görev yapıyor.

Engin Dinç'ten müdahillik talebi

Bu arada, olay tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanı olan, halen Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü yapan Engin Dinç'in avukatları Cihat Haykır ve Samet Can Olgaç, mahkemeye dilekçe vererek, müvekkilleri adına davaya müdahillik talebinde bulundu.

Dilekçede, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının ifadesini aldığı gizli tanık "Şapka"nın, darbecilerin, olay günü "Dinç'in konutundan jandarma timlerince alınması, Akıncı Üssü'ne getirilerek, muhafaza edilmesinin planlandığını" söylediği belirtilerek, darbecilerce "derdest edilmesi planlanan Dinç'in suçtan doğrudan zarar gördüğü" ifade edildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
DarbePlanlayıcıSavunma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Meteoroloji kuvvetli sağanak ve dolu uyarısında bulundu
Meteoroloji kuvvetli sağanak ve dolu uyarısında bulundu
Hakkari'de bir terörist etkisiz hale getirildi
Hakkari'de bir terörist etkisiz hale getirildi
İftar sofrasına en erken Hakkarililer, en geç Edirneliler oturacak
İftar sofrasına en erken Hakkarililer, en geç Edirneliler oturacak
'Jet imamları tavsiye etmiyoruz'
'Jet imamları tavsiye etmiyoruz'
Üçüncü havalimanı THY'yi daha da yukarı taşıyacak
Üçüncü havalimanı THY'yi daha da yukarı taşıyacak
Çavuşoğlu'ndan İngiltere'ye başsağlığı
Çavuşoğlu'ndan İngiltere'ye başsağlığı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ