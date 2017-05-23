Darbe planlayıcılarının savunmaları alınıyor

ANKARA

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi esnasında Genelkurmay Karargahı'nda yaşanan eylemlere ilişkin, aralarında sözde Yurtta Sulh Konseyi üyelerinin de yer aldığı 221 kişinin yargılandığı davanın ikinci celsesi başladı.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda gördüğü duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müştekiler ve tarafların avukatları katılıyor.

Darbeci başyaver savunma veriyor

Duruşmada, sanıklardan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski Başyaveri Ali Yazıcı savunmasını yapıyor.

Duruşma salonu çevresinde Ankara Jandarma Komando Tabur Komutanlığında görevli komandolar, infaz koruma memurları, bomba arama köpekleri ile TOMA ve zırhlı araçlar bulunuyor.

Cezaevi çatılarında da keskin nişancılar görev yapıyor.

Engin Dinç'ten müdahillik talebi

Bu arada, olay tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanı olan, halen Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü yapan Engin Dinç'in avukatları Cihat Haykır ve Samet Can Olgaç, mahkemeye dilekçe vererek, müvekkilleri adına davaya müdahillik talebinde bulundu.

Dilekçede, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının ifadesini aldığı gizli tanık "Şapka"nın, darbecilerin, olay günü "Dinç'in konutundan jandarma timlerince alınması, Akıncı Üssü'ne getirilerek, muhafaza edilmesinin planlandığını" söylediği belirtilerek, darbecilerce "derdest edilmesi planlanan Dinç'in suçtan doğrudan zarar gördüğü" ifade edildi.