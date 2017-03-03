Darbe girişiminin çatı iddianamesi mahkemeye gönderildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlerle ilgili, 26'sı general 221 şüpheli hakkında hazırlanan 2 bin 581 sayfalık çatı iddianamesi Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. İddianamede, Fetullah Gülen bir numaralı şüpheli olarak yer alıyor.

İddianamede FETÖ'nün asker üyelerinden oluşan ve "Yurtta Sulh Konseyi" üyesi olarak tespit edilen 38 şüpheli de yer alıyor.

Buna göre Yurtta Sulh Konseyi, Akın Öztürk, Ahmet Bican Kırker, Ahmet Özçetin, Ali Kalyoncu, Ali Osman Gürcan, Ali Yazıcı, Bilal Akyüz, Cemil Turhan, Doğan Öztürk, Erhan Caha, Ertuğrul Terzi, Fırat Alakuş, Gökhan Şahin Sönmezateş, Hakan Evrim, Halil Gül, İlhan Talu, Kubilay Selçuk, Mehmet Dişli, Mehmet Partigöç, Mehmet Şahin, Muhsin Kutsi Barış, Murat Aygün, Murat Koçyiğit, Mustafa Barış Avıalan, Muzaffer Düzenli, Orhan Yıkılkan, Osman Kardal, Osman Kılıç, Osman Ünlü, Ömer Faruk Harmancık, Özcan Karacan, Özkan Aydoğdu, Ramazan Gözel, Savaş Kabaklı, Semih Terzi, Sinan Sürer, Turgay Sökmen ve Ünsal Coşkun'dan oluşuyor.

221 şüpheliden 199'u tutuklu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlerle ilgili çatı iddianamesinde yer alan 221 şüphelinin, biri orgeneral, 3'ü korgeneral, 4'ü tümgeneral, 16'sı tuğgeneral, 3'ü tuğamiral, 26'sı albay, 27'si yarbay, 37'si binbaşı, 21'i yüzbaşı, kalanlar ise daha alt rütbelerden. Şüphelilerden 199'u tutuklu, 8'i adli kontrol şartıyla serbest. Örgüt lideri Gülen'in de aralarında bulunduğu 15 firari şüpheli hakkında ise yakalama kararı bulunuyor.

İddianamede yer alan şüphelilerden 12'si, öğretmen, memur ve esnaftan oluşan sivil. Bu kişilerin 3'ü tutuklu, 2'si adli kontrol şartıyla serbest, 7'si ise firari.

Hakkında yakalama kararı çıkarılanların isimleri şöyle:

"Örgüt lideri Fetullah Gülen, Tuğgeneral Ali Kalyoncu, Kurmay Albay Tevfik Gök, Kurmay Yarbay Özcan Karacan, Kurmay Yarbay Turgay Sökmen, Üsteğmen Mehmet Aytaç, Üsteğmen Turgay Er, Genelkurmay Başkanı Emir Astsubayı Serhat Pasha ile siviller Şener Doğrugören, Ali Irmak, Adem Özer, Serkan Coşkun, Tayfun Özek, Birol Kurubaş."

İddianamede, olay gecesi öldürülen Semih Terzi dışındaki 37 Yurtta Sulh Konseyi üyesi ile örgüt lideri Gülen hakkında, 2 bin 988 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

Soruşturma kapsamında 254 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 221 şüpheli hakkında kamu davası açıldı, 33 şüpheli hakkında ise kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

"Hak ettikleri cezaları almaları için etkin mücadeleye devam"

Öte yandan konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, hain darbe girişiminde bulunan Fethullahçı Terör Örgütü üyelerinin hak ettikleri cezaları almaları için etkin ve kararlı bir şekilde görevini yapmaya devam edecektir."