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'Darbe girişiminde yer almadım' ifadesini yazışmalar yalanladı

Darbe girişiminde yer almadığını ileri süren eski Kurmay Albay Düzenli'nin, darbeciler tarafından kurulan "WhatsApp" grubundan çeşitli talimatlar verdiği ortaya çıktı.

'Darbe girişiminde yer almadım' ifadesini yazışmalar yalanladı

Darbe girişiminde yer almadığını ileri süren eski Kurmay Albay Düzenli'nin, darbeciler tarafından kurulan "WhatsApp" grubundan çeşitli talimatlar verdiği ortaya çıktı.

31 Mart 2017 Cuma 16:42
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'Darbe girişiminde yer almadım' ifadesini yazışmalar yalanladı

Darbe girişimine katılmadığını, işkence yapılarak birlikler hakkında kendisinden bilgi alınmaya çalışıldığını iddia eden eski Kurmay Albay Muzaffer Düzenli'nin, darbeciler tarafından kurulan "WhatsApp" grubundan çeşitli talimatlar verdiği ortaya çıktı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin iddianame tamamlanarak mahkemeye gönderildi.

İddianamede ifadesi yer alan Düzenli, tanıdığı Ahmet Özçetin'in kendisini arayarak, 15 Temmuz'da Akıncı Üssü'nde sosyal faaliyet olacağını ve burada olmasını istediğini belirtti.

Darbe girişiminde bulunulan 15 Temmuz 2016'da Akıncı Üssü'ne gittiğini anlatan Düzenli, Özçetin'in kendisine TSK'nın yönetime el koyacağını, sıkıyönetim ilan edileceğini, özellikle emir komuta zinciri ve bütün generallerin işin içinde olduğunu söylediğini aktardı.

Buna karşı çıkması üzerine Özçetin'in, kendisine "İster gönüllü olursun, istemezsen seni zaten buraya tıkacağız." dediğini anlatan Düzenli, daha sonra ellerinin bağladığını ve darbedildiğini ileri sürdü. İstanbul ve Ankara'da bulunan birlikler hakkında kendisinden bilgi istenildiğini iddia eden Düzenli, işkence nedeniyle istenilen bilgileri verdiğini kaydetti.

Darbe girişiminde yer almadığını, FETÖ ile bağlantısının bulunmadığını öne süren Düzenli'nin ifadelerini darbeciler tarafından kurulan "Yurtta Sulh" isimli WhatsApp grubuna yazdığı talimatlar yalanladı.

"Silahla, tankla sert şekilde karşılık verilecek"

İstanbul'daki olayları yönettiği belirlenen Düzenli'nin WhatsApp grubundan yazdığı talimatlardan bazıları şöyle:

"1.Ordu komutanını alın. Maltepe Cezaevine misafir gidiyor, karşılansın. Atatürk Havaalanı'nda zırhlı araç var mı, yoksa ivedi gönderelim. Bayrampaşa'dan kesinlikle polis çıkmayacak. AKP teşkilatlarını durdurun, ne gerekiyorsa. Tüm zırhlı unsurlar sahaya insin. Yollarda sadece müzahir unsurları durdurun, bir de emniyeti. İstanbul Moda Deniz Kulübüne müdahale lazım, generaller var derdest edilecek. Arkadaşlar Moda Deniz Kulübünde Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal var, buraya müdahale lazım. Askeri kuvvetlere karşı sivil kalkışmalara sert şekilde müdahale edilecek.

Müzahir yayın organları susturulacak. Toplanan kitlelere ve askeri kuvvetlere karşı duran polislere silahla, tanklarla sert şekilde müdahale edilecek. Arkadaşlar çok şükür, Ankara ve İstanbul'da birçok hedef ele geçirildi, TRT'de bildiri okundu, aynen devam, harekatımıza karşı duranlara sert karşılık verilecek, emir budur. Emri iletiyorum, ateşle toplananlara karşılık verilecek, ateş açılan topluluk dağılıyor."

İddianamede, Düzenli'nin Akıncı Üssü'ndeki görüntüleriyle gözaltına alındığında çekilen fotoğrafı da yer alıyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Darbe GirişimiFETÖMuzaffer Düzenli
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