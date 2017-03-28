Darbe girişiminde Sahil Güvenlik'teki olaylara ilişkin davada 2. gün

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Sahil Güvenlik Komutanlığındaki olaylara ilişkin, aralarında eski Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Hakan Üstem'in de bulunduğu biri er, 28 kişi hakkında açılan dava sanık savunmalarıyla devam ediyor.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Yerleşkesi'ndeki duruşma salonunda görülmeye başlanan davanın ilk duruşmasına sanıklar, avukatları ve bazı sanık yakınları katıldı.

Darbe girişiminde Sahil Güvenlik'teki olaylara ilişkin dava başladı

Sanık savunmalarının alınmasıyla devam eden duruşmada savunmasını yapan sanık Mustafa Özek, Harekat Merkezinde yaşananları şöyle anlattı:

"Albay Süleyman Yarayan, 21.30'da harekat merkezine geldi. Denizde hareket halinde olan botumuz olup olmadığını sordu. Ardından da bir botu arayarak 'Kalamış Marina'ya git. Oradakileri al, istediği yere götür' dedi. Saat 23.00 sularında Yarayan bize, 'arkadaşlar anlamışsınızdır herhalde. İhtilal oluyor, inşallah kanlı olmaz. Biz bunu zaten yapacaktık. Bulunduğunuz yeri terk etmeyin' dedi. Daha sonra Yarayan yanına gelen rütbelilere emirler verdi ve görev yerlerine gönderdi."

Darbe girişiminde rol almadığını kaydeden sanık Özek, "20 yıldır giydiğim üniformamı kirletecek bir faaliyetin, darbe girişiminin içerisinde yer almadım. FETÖ üyesi değilim" savunmasını yaparak tahliye talebinde bulundu.