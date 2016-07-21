Darbe girişiminde dik duruş sergileyenler için internet sitesi

ANKARA

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sonrası vatandaşların darbecilere karşı gerçekleştirdiği dik duruş, "www.darbehikayeleri.com" adlı sitede bir araya getirilecek.

Başarısız darbe girişimi sonrası yurdun hemen her bölgesinden vatandaşların cuntacılara karşı yaşadıklarına ilişkin hikayeler, kurulan bir internet sitesi tarafından kayıt altına alınacak.

"www.darbehikayeleri.com" adıyla açılan internet sitesinde, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında vatandaşlar ile cuntacılar arasında yaşananlar, olaylara tanıklık edenler tarafından tarih sayfalarına kaydedilecek. Siteye giren vatandaşlar, ilgili bölümleri doldurarak darbe girişimi sırasında yaşadıkları veya şahit oldukları olayları aktarabilecek.

"Darbe Hikayeni Yaz" başlığıyla açılan web sitesinde, "Vatanımız bir darbe denemesiyle karşılaştı. Bundan önceki tüm darbelere ve darbe girişimlerine karşı duranlar olarak, 15 Temmuz darbe girişimine de bedenimizi ortaya koyarak karşı çıktık. Milli iradenin duruşuyla bozguna uğrayan paralel cuntanın darbe girişiminde yaşadığın bir hikayeni anlat." ifadesi yer alıyor.