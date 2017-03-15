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Darbe girişiminde AKOM'un işgali davası ertelendi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'ni işgal eden 6'sı tutuklu 17 kişinin yargılandığı dava, 16 Mayıs'a ertelendi.

Darbe girişiminde AKOM'un işgali davası ertelendi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'ni işgal eden 6'sı tutuklu 17 kişinin yargılandığı dava, 16 Mayıs'a ertelendi.

15 Mart 2017 Çarşamba 12:22
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Darbe girişiminde AKOM'un işgali davası ertelendi

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 6'sı tutuklu 9 sanık ile darbe girişimi sırasında yaralanan mağdur ve müştekiler katıldı.

Duruşmada, sanık savunmaları ve müşteki beyanlarının tamamlanmasının ardından talepler alındı.

Taleplere ilişkin ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Yarbay Mustafa Kubilay, yüzbaşılar Ramazan Derviş, Levent Aksoy, Mehmet Fatih Güven ve Hakan Özhan ile Astsubay Ömer Faruk Çimen'in tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Heyet, bir sonraki celse tanık beyanlarının alınmasına hükmederek, duruşmayı 16 Mayıs'a erteledi. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Darbe GirişimiAKOMAKOMun Işgali Davası
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