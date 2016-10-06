"Darbe girişimi sürecinde 60 din görevlisi darbedildi"

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Hasan Kamil Yılmaz, darp olayının sadece İzmir’deki vaka ile sınırlı olmadığını, Türkiye genelinde 60 kadar din görevlisinin FETÖ'nün darbe girişimi yaptığı 15 Temmuz gecesi ve sonrasında darbedildiğini ve baskı altında kaldığını bildirdi.

Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "sela"nın dua anlamına geldiğini ve Hz. Muhammed'e yönelik yapıldığını söyledi.

FETÖ'nün 15 Temmuz gecesi hain darbe girişimi sırasında Diyanet İşleri Başkanlığınca tüm camilerde sela okunduğunu anımsatan Yılmaz, ezan ve selaların ümmetin gönlüne hitap ettiğini, bunun da engellenemeyeceğini vurguladı.

Yılmaz, darbe girişimi sırasında "Ezanları susturan darbelerden, darbeleri önleyen selalara" sloganının öne çıktığına işaret ederek, darbe girişimi sırasında camilerde okunan selaların halkı motive ettiğini bildirdi.

Yurt genelinde okunan selalara bazı kişilerin tepki gösterdiğine işaret eden Yılmaz, "Ama kazanan milletimiz oldu. Darp olayı sadece İzmir'deki vaka ile sınırlı değil, Türkiye genelinde 60 kadar görevlimiz 15 Temmuz gecesi ve sonrasında darbedildi, baskı altında kaldı. Sayı gerçekten azımsanmayacak düzeyde." diye konuştu.

Taşla darbedip, balyozla korkutmuşlar

Yılmaz, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle söz konusu 60 din görevlisi ile bir araya geldiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Fiziki, fiili darp vakaları var. Taşla darbedilen var, balyozla korkutulan var. Ciddi yaralananlar var. Onlarla ilgili süreç devam ediyor. Fazla dallandırıp budaklandırmadık. İncindik, üzüldük ama bir bakıma bu acıyı içimize gömdük. Bu arkadaşlarımızdan bir kısmı, davadan vazgeçti. 'Acımızı içimize gömelim, önemli olan milletin kazancıdır, ezandan, seladan dolayı darbedildik ama zararı yok sonuç hasıl oldu' dediler. Devam eden dava süreçleri de var ama sayıyı hatırlamıyorum. Darbedenler ise gafil insanlar. Ne olduğunun farkında değiller. Belki de darbenin farkında olmayan ve sesten rahatsız olup tepki gösterenler var. Darbeci olanlar da var bunların içinde. Çünkü 60 farklı yerde olmuş ve farklı tarihlerde yapılmış."