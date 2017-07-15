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Darbe girişimi sırasında köprüde yaşananlara ilişkin yeni görüntüler

Darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaşananların yer aldığı yeni görüntülerde, vatandaşların darbecilere nasıl karşı koyduğu bir kez daha gözler önüne serildi.

Darbe girişimi sırasında köprüde yaşananlara ilişkin yeni görüntüler

Darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaşananların yer aldığı yeni görüntülerde, vatandaşların darbecilere nasıl karşı koyduğu bir kez daha gözler önüne serildi.

15 Temmuz 2017 Cumartesi 15:49
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Darbe girişimi sırasında köprüde yaşananlara ilişkin yeni görüntüler

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında o zamanki adıyla Boğaziçi Köprüsü'nde çekilen yeni görüntülerde, vatandaşların darbecilere nasıl tepki gösterdiği bir kez daha ortaya çıktı.

Görüntülerde, Beylerbeyi Sarayı'nın önünde yaşananlar, askerlerin köprünün üstünde beklemesi ve tankların Altunizade istikametinden köprüye doğru gelmesi yer alıyor.

Vatandaşların, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısının ardından sokağa çıktığı ve ilk olarak Beylerbeyi istikametinden araçlarla ve ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyerek köprüye geldikleri görülen kayıtlarda, askerlerin de vatandaşlara ateş açtığı duyuluyor.

Köprüdeki darbeci askerlere takviye amacıyla Beylerbeyi istikametinden otobüsle gelen askerlerin önünün halk tarafından kesilmeye çalışılması ve halkın darbecilere direnmesi de görüntülerde yer alıyor.

Görüntülerin sonunda ise halkın askerlerden kurtardığı tankla hatıra fotoğrafı çektirdikleri görülüyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
FETÖDarbe GirişimiBoğaziçi Köprüsü
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