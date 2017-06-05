Darbe girişimi sanığından 'savaş çıktı sandım' savunması

Kars'ta Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin davada yargılanmalarına başlanan 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Lojistik Destek Taburunda görevli 2'si tutuklu 28 askeri personelin savunmalarına geçildi.

Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın ilk duruşmasına, dönemin 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Lojistik Destek Taburunda görevli bir yüzbaşı, 5 üsteğmen, 2'si tutuklu 21 astsubay ve bir uzman onbaşıdan oluşan 28 askeri personelin tamamı katıldı.

Adliye binasında daha önce konferans salonu olarak kullanılan 150 kişilik salonda görülen duruşmada, sanıkların kimlik tespiti ve iddianamenin okunması sonrası savunmaların alınmasına başlandı.

"Alarm, silah başına" mesajı

Savunması alınan tutuklu sanıklardan eski Astsubay Koray Çağlar, terör örgütü FETÖ ile herhangi bir bağlantısının bulunmadığını, örgütün herhangi bir okulunda da öğrenim görmediğini savundu.

Olay günü kışlada bulunduklar alanda internetin çok az çektiğini, bunun için de olayları takip etmek gibi bir şansının olmadığını iddia eden Çağlar, "Tabur binasında bir askeri durdurarak ne olduğunu sordum 'ne olduğunu bilmiyoruz alarm verildi' dedi. Bu sırada darbe girişimine ilişkin başka bir davada tutuklu yargılanan Tabur Komutanı Binbaşı Çetin Aydoğan tarafından taburun WhatsApp grubundan 'Alarm, silah başına' şeklinde mesajı geldi. Hücum yeleği, kompozit başlık ve silahımı alarak içtima alanına gittim. Çetin Aydoğan daha sonra içtima alanına gelerek nizamiye bölgesinde görev almamızı söyledi." dedi.

"Tugay komutanı Avcı, saçma emirler vermiş"

Tutuklu sanıklardan eski Astsubay Taha Boğaçhan Aktolun da savunmasında dönemin tabur komutanı Binbaşı Aydoğan'ın "silah başına" emriyle üstünü değiştirerek kışlaya gittiğini belirtti.

Alarm üzerine sadece kendi personeline haber verdiğini anlatan Aktolun, şunları kaydetti:

"Terör saldırısı olabileceğini düşündüm. Ailemi aradım İstanbul'daki Boğaz Köprüsü'nün kapatıldığını söyledim, ne olduğunu sordum, hatta savaş çıktığını sandım. Önlem almak amacıyla nizamiye kapısına gittik. Aydoğan, 'bombalı araçla saldırı olabileceğini, dikkatli olmamızı' söyledi. Araçları durdurarak vatandaşları bilgilendirdim. Burada bizi 3 kişinin gizli çektiğini gördüm. Aydoğan'a bilgi verdim, 3 kişi daha sonra Aydoğan ile görüştü ama ne görüştüklerini bilmiyorum."

Duruşmada, sanık savunmalarının alınmasına devam ediliyor.