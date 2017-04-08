Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 11°
Parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
88497
ALTIN
150.433
DOLAR
3.7358
STERLIN
4.6104
EURO
3.9596
'Klimalı durak' hizmeti
'Klimalı durak' hizmeti
Kitap sevdası ev değiştirtti
Kitap sevdası ev değiştirtti
Emniyet teşkilatı 172 yaşında
Emniyet teşkilatı 172 yaşında
Fenerbahçe PFDK'ya sevk edildi
Fenerbahçe PFDK'ya sevk edildi
UEFA'dan 3 Türk futsal hakemine görev
UEFA'dan 3 Türk futsal hakemine...

Darbe girişimi gecesi 'cephanelik anahtarı' tartışması yaşanmış

Edirne'de, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin 22 asker hakkında kabul edilen iddianamede, darbe girişimi gecesinde kentteki bir hastanede askerler arasında cephanelik anahtarı tartışması yaşandığı belirtildi.

Darbe girişimi gecesi 'cephanelik anahtarı' tartışması yaşanmış

Edirne'de, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin 22 asker hakkında kabul edilen iddianamede, darbe girişimi gecesinde kentteki bir hastanede askerler arasında cephanelik anahtarı tartışması yaşandığı belirtildi.

08 Nisan 2017 Cumartesi 12:19
18 Okunma
Darbe girişimi gecesi 'cephanelik anahtarı' tartışması yaşanmış

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin 8'i tutuklu 22 asker hakkında hazırlanan ve mahkemece kabul edilen iddianamede, darbe girişimi gecesinde kentteki bir hastanede askerler arasında cephanelik anahtarı tartışması yaşandığı kaydedildi.

Darbe girişimine ilişkin, eski 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Hidayet Arı'nın da aralarında bulunduğu 8'i tutuklu 22 asker hakkında üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan ve Edirne 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, kalkışmanın başladığı saatlerde eski astsubay Mustafa Gençay'ın üniformalı olarak Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine gelerek, acil serviste yatan cephanelik sorumlusundan mühimmat odası anahtarını aldığı sırada yüksek sesle tartışma yaşandığı belirtildi.

İddianamede, 54. Mekanize Tugay Komutan Yardımcılığı Karaağaç Kışlası atış payı mühimmat mal sorumlusu başçavuş Ümit Asıkan'ın tanık olarak verdiği ifadeler yer aldı.

Asıkan'ın, darbe girişimi gecesinde hastanenin genel cerrahi servisinde yaşanan hadiseyi şöyle anlattığı kaydedildi:

"15 Temmuz günü saat 21.30 civarında acil polikliniğinde genel cerrahi servisine yatırıldım. Yatırıldıktan kısa bir zaman sonra iş yerinden cep telefonu ile arandım ve mesaiye çağrıldım. Ne için çağrıldığımı sorduğumda bana kesin olarak bir sebep söylemediler. Ben de hastanede yattığımı, gelemeyeceğimi bildirdim.

Aynı gece saat 23.20 sularında Tank Astsubay Mustafa Gençay kendi cep telefonundan beni arayıp benim sorumluluğumda olan atış pay mühimmat cephaneliği anahtarlarının gerekli olduğunu, anahtarların yerini söylememi istedi. Ben de kendisine cephaneliğin anahtarlarının benim çalışma odamda olduğunu, ancak çalışma odamın anahtarlarının yanımda olduğunu söyledim. Bana hastaneye geleceğini ve hangi odada yattığımı sordu. Ben de yerimi tam olarak bildirdim."

"Edirne ele geçirilecek"

Darbe girişimine hastane odasında yüksek sesle bağırarak karşı çıktığını belirten Asıkan'ın şunları beyan ettiği belirtildi:

"Yaklaşık yarım saat sonra Mustafa Gençay hastanede yanıma geldi. Üniformaları giyilmiş şekildeydi. Kendisine cephaneliğin anahtarlarının neden lazım olduğunu sordum. Bana ülkede askeri darbe olduğunu gece saat 03:00’ e kadar tüm Edirne'nin ele geçirilmesi için emir verildiğini, hatta kendisinde yazılı olarak bu emrin olduğunu söyledi. Ayrıca emirde 'emre uymayanı vurun' şeklinde talimat olduğunu söyledi.

Ben de kendisine 'sakın bu emre uymayın, darbecilerle birlikte olmayın, verilen emirleri yerine getirmeyin, size bu emri vereni vurun' diye söyledim. Hatta gelen arkadaşa 18 yaşındaki oğlumun şu anda Saraçlar Caddesi'nde darbe karşıtı gösteriye katıldığını belirtip, 'Ne yani kendi çocuklarımızı mı vuracaksınız?' dedim. Kendisi bana 'emir böyle, anahtarları almak zorundayım' dedi. Ben de kendisine 'birlikteki tüm erleri uyarın bu oyuna gelmesinler' deyip anahtarları teslim ettim."

Asıkan'ın 17 Temmuz'da cephaneliğin sayımı için birliğine gittiği ve buranın açılmadığını tespit ettiği beyanı da iddianamede yer aldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
FETÖCephanelik AnahtarıDarbe Girişimi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Klimalı durak' hizmeti
'Klimalı durak' hizmeti
Batman merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 25 tutuklama
Batman merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 25 tutuklama
Propaganda serbestliği ve seçim yasakları yarın başlıyor
Propaganda serbestliği ve seçim yasakları yarın başlıyor
Mersin'de çevik kuvvet otobüsü devrildi
Mersin'de çevik kuvvet otobüsü devrildi
Emniyet teşkilatı 172 yaşında
Emniyet teşkilatı 172 yaşında
Konya'da eski polislere 'ByLock' operasyonu
Konya'da eski polislere 'ByLock' operasyonu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ