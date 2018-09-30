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Darbe girişimi davalarına Sincan'da devam edilecek

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin davalar ile sözde sıkıyönetim listesindeki askeri hakim ve savcıların yargılanması, yarın Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonlarında sürecek.

Darbe girişimi davalarına Sincan'da devam edilecek

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin davalar ile sözde sıkıyönetim listesindeki askeri hakim ve savcıların yargılanması, yarın Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonlarında sürecek.

30 Eylül 2018 Pazar 13:39
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Darbe girişimi davalarına Sincan'da devam edilecek

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin Ankara'daki davaların görülmesine devam ediliyor.

Bu kapsamda Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonlarında bu hafta Akıncı Üssü, Genelkurmay Başkanlığı Karargahı ve Kara Harp Okulu Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davalar ile sözde sıkıyönetim listesindeki askeri hakim ve savcıların yargılandığı davanın duruşmaları görülecek.

Darbe girişimi sırasında cuntanın kontrol merkezi Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada aralarında görevli ve emekli üst düzey askerlerin de bulunduğu müştekilerin beyanları alınacak.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada müşteki beyanlarının tamamlanması halinde tanıkların dinlenmesine geçilecek.

Kara Harp Okulundaki eylemlere ilişkin Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesinde 307 kişinin yargılandığı davada sanıklar, savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı son savunmalarını yapacak.

Davanın 31 Temmuz'da görülen duruşmasında esasa ilişkin mütalaasını sunan iddia makamı, dönemin okul dekanı eski tuğgeneral Kerim Acar'ın da bulunduğu 59 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Mütalaada ayrıca, 95 sanık hakkında "anayasal düzeni ihlale yardım" suçundan 20 yıla kadar, 29 sanığın da "silahlı terör örgütü üyeliğinden" 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Sanıklardan 20'sinin dosyasının ayrılmasının istendiği mütalaada, 47'si askeri öğrenci 104 sanığın ise delil yetersizliğinden beraatleri yönünde karar verilmesi talep edildi.

Genelkurmay çatı davasında son savunmalar alınıyor

Aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 kişinin yargılandığı Genelkurmay çatı davasının da bu hafta görülmesine devam edilecek.

Ankara 17. Ceza Mahkemesince görülen davada sanık ve avukatlarının esasa ilişkin savunmaları alınacak.

Darbe girişimi sırasında ortaya çıkan sözde "sıkıyönetim mahkemelerinde görevlendirme listesi"nde ismi bulunan ve örgütün askeri yargı yapılanmasını oluşturdukları belirtilen 136 sanığın yargılanmasına ise Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
Fetullahçı Terör ÖrgütüFETÖDarbe Girişimi
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