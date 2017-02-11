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'Darbe girişimi başarılı olsaydı terör örgütleri Türkiye'yi işgal edecekti'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ataş, "Eğer o darbe girişimi başarılı olsaydı Türkiye bugün, Fırat Kalkanı operasyonunda mücadelesini verdiğimiz, yok etmeye çalıştığımız terör örgütleri tarafından işgal edilecekti." dedi.

'Darbe girişimi başarılı olsaydı terör örgütleri Türkiye'yi işgal edecekti'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ataş, "Eğer o darbe girişimi başarılı olsaydı Türkiye bugün, Fırat Kalkanı operasyonunda mücadelesini verdiğimiz, yok etmeye çalıştığımız terör örgütleri tarafından işgal edilecekti." dedi.

11 Şubat 2017 Cumartesi 09:48
17 Okunma
'Darbe girişimi başarılı olsaydı terör örgütleri Türkiye'yi işgal edecekti'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, "Eğer o darbe girişimi başarılı olsaydı Türkiye bugün, Fırat Kalkanı operasyonunda mücadelesini verdiğimiz, yok etmeye çalıştığımız terör örgütleri tarafından işgal edilecekti. Bunların hazırlığı yapılmıştı. İşte halk oylaması tüm bu olayların Allah'ın izniyle sona ereceği bir rövanş olacaktır." dedi.

Ataş, bir otelde düzenlenen AK Parti Eskişehir İl Danışma Meclisi toplantısında, Türkiye'de istikrarsız dönemlerin yaşanmaması için yapılacak halk oylamasının önemli olduğunu bildirdi.

Ataş, 16 Nisan'da yapılması beklenen referandumun sıradan bir halk oylaması olmadığını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Halk oylaması, Türkiye'nin geleceği ile ilgili son yüz yılın en önemli projelerinden biridir. Hem, Türkiye'nin daha hızlı bir kalkınma yolculuğu içerisine girmesi, hem de mazlum ülkelerin haklarını savunmak için ortaya çıkmış Türkiye için bu halk oylaması büyük önem taşımaktadır. Hepimiz bir seferberlik anlayışı içerisinde önümüzdeki 65 günlük süreci böyle bir sorumluluk içerisinde geçirmeye mecburuz." 

Konuşmaların ardından toplantıya katılanlar hep birlikte "Milletimizin istiklali ve istikbali için, güçlü bir Türkiye için, kararımız 'Evet', biz hazırız Bursa siz de var mısınız?" sözlerini tekrarladı.

AA

Anahtar Kelimeler:
AK PartiMustafa AtaşFırat Kalkanı operasyonu
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