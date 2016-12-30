Türkiye İmam Hatipliler Vakfı

(TİMAV) Genel Başkanı

Ecevit Öksüz

, Danıştayın, valiliklere ilköğretim okulu açma yetkisi veren yönetmelik hükmünün yürütmesinin durdurulması kararına ilişkin, "

Danıştayın

bu kararının esas kararda düzeltileceğine inanıyorum.

Öğrenci

ve

velilerimize

tavsiyem şudur, herhangi bir endişeye kapılmasınlar." dedi.

Öksüz, yaptığı açıklamada, Eğitim-İş Sendikasının, Konya'nın Selçuklu ilçesinde, valilik tarafından 8 imam hatip ortaokulu açılması ve iki okulun isminin değiştirilmesi üzerine, söz konusu işlemlerin yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştayda dava açtığını anımsattı.

Danıştay 8. Dairesinin, yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar verdiğini aktaran Öksüz, sendikanın buna itiraz etmesi üzerine, dosyanın Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun gündemine geldiğini ifade etti.

Öksüz, kurulun, valiliğin 8 imam hatip ortaokulu açma, 2 okulun ismini değiştirme işlemlerine dayanak oluşturan yönetmelik hükmünün yürütmesinin durdurulmasına karar verdiğine dikkati çekerek, konunun hukuki boyutunun hukukçular tarafından da tartışılacağını savundu.

İmam hatip ortaokulu ile imam hatip liselerinin, öğrenci ve veli talepleri dikkate alınarak açıldığına işaret eden Öksüz, şöyle konuştu:

"Valiliklerin imam hatip açtığı, imam hatip okullarının kayrıldığı yönündeki değerlendirme ve yorumlar tümüyle gerçek dışıdır. Devletin kendi eğitim kurumları olan ve diğer eğitim kurumlarıyla aynı kanun, kural, hüküm, yönetmeliklere tabi bulunan imam hatip okullarına karşı yürütülmek istenen bu çirkin algı kampanyası, toplumsal bir karşılık bulamayacaktır. Kaldı ki bu tür bir uygulama zorla yapılıyor olsaydı öğrenci velileri çocuklarını göndermeyerek, bu uygulamayı fiilen ortadan kaldırmak için makamları zorlardı fakat bu konuda yapılan uygulamalar, veliler nezdinde de olumlu karşılık bulmuştur. Veliler, öğrencilerini bu okullara kaydettirmek suretiyle uygulamayı desteklemişlerdir."

"Herhangi bir kapanma söz konusu değildir"

Öksüz, şikayette bulunan sendikanın kamuoyunu yanlı ve yanlış bilgilendirdiğine değinerek, şunları kaydetti:

"İmam hatip okullarının toplumda bulduğu karşılıktan rahatsızlıklarını bu şekilde ortaya koymuşlardır. Bu garip bir karardır. Binlerce okulu, öğrenciyi, öğretmeni ve veliyi etkileyen böyle bir kararda hukukçuların sorumlu davranmaları gerektiğini düşünüyorum. Okul dönüşümü işlemlerinin hızlandırılması için Milli Eğitim Bakanlığı bir yönetmelikle yetkisini valiliklere vermiş. Valilikler de ihtiyaç ve taleplere göre değişim ve dönüşümü gerçekleştiriyor. Bu hukuki olayda 'şu kadar metrekarelik bir alanda şu kadar okul' gibi değerlendirme olmaz. 'Bu okullara ihtiyaç yok' demek yargının işi değildir. Bu, milletin talepleri karşısında yürütmenin alması gereken bir karardır. Danıştayın bu kararının esas kararda düzeltileceğine inanıyorum. Öğrenci ve velilerimize tavsiyem şudur, herhangi bir endişeye kapılmasınlar. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ivedilikle çözülecek ve öğrencilerimiz sevdikleri okullarına gitmeye devam edecektir. Herhangi bir kapanma söz konusu değildir."

AA