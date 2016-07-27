Danıştay üyeliğine atamalar Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 ismi yeniden Danıştay üyeliğine seçti
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında sayısında yer alan kararda, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 155'inci ve 2575 sayılı Danıştay Kanununun 8 ve 9'uncu maddeleri gereği, Danıştay üyeliğine 24 ismin belirlendiği ifade edildi.
Karar metninde, Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı kararda, Abdülkadir Atalık, Ahmet Saraç, Ali Ürker, Binnaz Mahioğlu, Cevdet Malkoç, Fatih Mehmet Alkış, Hamit Ümit Aksoy, Hasan Gül, Hasan Şahin, Hayrettin Kadıoğlu, Hicabi Ece, İbrahim Berberoğlu, İbrahim Er, İlker Sert, İsmail Kalender, Mahmut Ballı, Mahmut Vural, Mevlüt Atbaş, Nizamettin Kalaman, Osman Tural, Oya Işık, Yalçın Ekmekçi, Zeki Yiğit ve Zeynep Kenan'ın yeniden Danıştay üyeliğine seçildiği bilgisine yer verildi.
AA