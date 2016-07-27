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Danıştay üyeliğine atamalar Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 24 ismin yeniden Danıştay üyeliğine seçilmesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Danıştay üyeliğine atamalar Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 24 ismin yeniden Danıştay üyeliğine seçilmesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

27 Temmuz 2016 Çarşamba 08:15
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Danıştay üyeliğine atamalar Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Danıştay üyeliğine 24 ismi seçmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 ismi yeniden Danıştay üyeliğine seçti

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında sayısında yer alan kararda, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 155'inci ve 2575 sayılı Danıştay Kanununun 8 ve 9'uncu maddeleri gereği, Danıştay üyeliğine 24 ismin belirlendiği ifade edildi.

Karar metninde, Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı kararda, Abdülkadir Atalık, Ahmet Saraç, Ali Ürker, Binnaz Mahioğlu, Cevdet Malkoç, Fatih Mehmet Alkış, Hamit Ümit Aksoy, Hasan Gül, Hasan Şahin, Hayrettin Kadıoğlu, Hicabi Ece, İbrahim Berberoğlu, İbrahim Er, İlker Sert, İsmail Kalender, Mahmut Ballı, Mahmut Vural, Mevlüt Atbaş, Nizamettin Kalaman, Osman Tural, Oya Işık, Yalçın Ekmekçi, Zeki Yiğit ve Zeynep Kenan'ın yeniden Danıştay üyeliğine seçildiği bilgisine yer verildi.

AA

Son Güncelleme: 27.07.2016 08:16
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip ErdoğanResmi GazeteCumhurbaşkanı
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