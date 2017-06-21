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Danıştay saldırısı dosyası 'Ergenekon' davasından ayrıldı

"Ergenekon" davasında, eski Genelkurmay Başkanı Başbuğ ile eski komutanlar Çiçek, Iğsız ve Taşdeler'in de aralarında bulunduğu 19 sanık hakkındaki dosya ile Danıştay saldırısı dosyasının ayrılmasına karar verildi.

Danıştay saldırısı dosyası 'Ergenekon' davasından ayrıldı

"Ergenekon" davasında, eski Genelkurmay Başkanı Başbuğ ile eski komutanlar Çiçek, Iğsız ve Taşdeler'in de aralarında bulunduğu 19 sanık hakkındaki dosya ile Danıştay saldırısı dosyasının ayrılmasına karar verildi.

21 Haziran 2017 Çarşamba 15:41
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Danıştay saldırısı dosyası 'Ergenekon' davasından ayrıldı

"Ergenekon" davasında, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ile eski komutanlar Dursun Çiçek, Hasan Iğsız ve Nusret Taşdeler'in de aralarında bulunduğu 19 sanık hakkındaki dosya ile Danıştay saldırısı dosyasının ayrılmasına karar verildi.

AA

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