Danıştay saldırısı dosyası 'Ergenekon' davasından ayrıldı

"Ergenekon" davasında, eski Genelkurmay Başkanı Başbuğ ile eski komutanlar Çiçek, Iğsız ve Taşdeler'in de aralarında bulunduğu 19 sanık hakkındaki dosya ile Danıştay saldırısı dosyasının ayrılmasına karar verildi.