Danıştay Kıyafet Yönetmeliği değişti

ANKARA - Danıştay meslek mensupları ile Danıştay tetkik hakimleri ve savcılarının resmi kıyafetleri siyah kumaştan yapılmış, geniş kollu ve düğmesiz cübbe olacak. Bu cübbelerin yakaları sert ve dik, yüksekliği dokuz santimetre olacak.

Danıştay meslek mensuplarına ait cübbelerin yaka, omuz, sırt, ön ve kol kısımlarında, Danıştay tetkik hakimleri ve savcılarına ait cübbelerin ise yaka, ön ve kol kısımlarında bordo renkli saten kumaş kullanılacak. Saten kumaşın etrafı sarı sim ile çevrilecek. Danıştay meslek mensupları ayrıca bordo renkli fular kullanacak.

Danıştay meslek mensupları, Danıştay tetkik hakimleri ve savcılarının cübbelerinde sarı sim ile işlenmiş motif kullanılacak.

Danıştay meslek mensuplarına ait cübbelerin yaka, omuz, sırt, ön ve kol kısımlarında, Danıştay tetkik hakimlerine ait cübbelerin ön kısmında ve Danıştay savcılarına ait cübbelerin ise ön ve yaka kısımlarında bulunan bordo renkli saten kumaşın üzerine bu motif işlenecek.