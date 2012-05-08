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Danıştay Kıyafet Yönetmeliği değişti

Danıştay Başkanlığı'nın konuya ilişkin yönetmeliği Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı.

Danıştay Kıyafet Yönetmeliği değişti

Danıştay Başkanlığı'nın konuya ilişkin yönetmeliği Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı.

08 Mayıs 2012 Salı 11:29
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Danıştay Kıyafet Yönetmeliği değişti
ANKARA - Danıştay meslek mensupları ile Danıştay tetkik hakimleri ve savcılarının resmi kıyafetleri siyah kumaştan yapılmış, geniş kollu ve düğmesiz cübbe olacak. Bu cübbelerin yakaları sert ve dik, yüksekliği dokuz santimetre olacak.
Danıştay meslek mensuplarına ait cübbelerin yaka, omuz, sırt, ön ve kol kısımlarında, Danıştay tetkik hakimleri ve savcılarına ait cübbelerin ise yaka, ön ve kol kısımlarında bordo renkli saten kumaş kullanılacak. Saten kumaşın etrafı sarı sim ile çevrilecek. Danıştay meslek mensupları ayrıca bordo renkli fular kullanacak.
Danıştay meslek mensupları, Danıştay tetkik hakimleri ve savcılarının cübbelerinde sarı sim ile işlenmiş motif kullanılacak.
Danıştay meslek mensuplarına ait cübbelerin yaka, omuz, sırt, ön ve kol kısımlarında, Danıştay tetkik hakimlerine ait cübbelerin ön kısmında ve Danıştay savcılarına ait cübbelerin ise ön ve yaka kısımlarında bulunan bordo renkli saten kumaşın üzerine bu motif işlenecek.
Danıştay Genel Kurulu'nca kabul edilen söz konusu yönetmelik, bugünden itibaren yürürlüğe girdi.

AA

Son Güncelleme: 08.05.2012 03:30
Anahtar Kelimeler:
Kıyafet Yönetmeliği
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