Danışmanı ifade verecek

ANKARA - Özel yetkili Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliği'nce yürütülen 28 Şubat Soruşturması kapsamında, eski Başbakanlardan Tansu Çiller'in danışmanı Hüseyin Kocabıyık ile Kadir Sarmusak'ın tanık olarak ifade vereceği bildirildi.



AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısı Mustafa Bilgili, Kocabıyık ve Sarmusak'ı telefonla arayarak, tanık olarak ifade vermek üzere çağırdı.

Kocabıyık'ın bugün, Sarmusak'ın da yarın Ankara Adalet Sarayı'na gelerek, savcı Bilgili'ye ifade vermesi bekleniyor.

Sarmusak, Onbaşı rütbesiyle askerlik yaptığı sırada, Batı Çalışma Grubu belgelerini Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı'na sızdırdığı gerekçesiyle yargılanmıştı.