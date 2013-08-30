Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.514
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3448
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Dalgıçlardan "Zafer Dalışı"

Bir grup dalgıç, su altında Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtı

Dalgıçlardan "Zafer Dalışı"

Bir grup dalgıç, su altında Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtı

30 Ağustos 2013 Cuma 09:34
1927 Okunma
Dalgıçlardan

Antalya'nın Kumluca ilçesinde bir grup dalgıç, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla su altında içinde Atatürk fotoğrafının da yer aldığı Türk bayrağı açtı.
Kumluca'ya bağlı Adrasan beldesinde bulunan Olimpos Dalış Merkezi dalgıçları, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla "Zafer Dalışı" gerçekleştirdi. Dalış merkezi eğitmenlerinden Metin Yılmaz, dalış sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, 25 metreye dalış yaptıklarını söyledi.
Suyun altında yaklaşık 5 metrekare büyüklüğünde içinde Atatürk fotoğrafının da yer aldığı Türk bayrağı açtıklarını belirten Yılmaz, "Dalış merkezi olarak 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla böyle bir dalış gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyuz. Su altında olduğu gibi kaya tırmanışı da yaparak Olimpos Dağı'na da Türk bayrağı ve Atatürk posteri astık" dedi.

AA

Son Güncelleme: 30.08.2013 09:35
Anahtar Kelimeler:
30 Ağustos Zafer BayramıDalgıçlardan Zafer DalışıSu Altında Türk Bayrağı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
ATAK sınırda görücüye çıktı
ATAK sınırda görücüye çıktı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ