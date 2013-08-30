Dalgıçlardan

Antalya'nın Kumluca ilçesinde bir grup dalgıç, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla su altında içinde Atatürk fotoğrafının da yer aldığı Türk bayrağı açtı.

Kumluca'ya bağlı Adrasan beldesinde bulunan Olimpos Dalış Merkezi dalgıçları, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla "Zafer Dalışı" gerçekleştirdi. Dalış merkezi eğitmenlerinden Metin Yılmaz, dalış sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, 25 metreye dalış yaptıklarını söyledi.

Suyun altında yaklaşık 5 metrekare büyüklüğünde içinde Atatürk fotoğrafının da yer aldığı Türk bayrağı açtıklarını belirten Yılmaz, "Dalış merkezi olarak 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla böyle bir dalış gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyuz. Su altında olduğu gibi kaya tırmanışı da yaparak Olimpos Dağı'na da Türk bayrağı ve Atatürk posteri astık" dedi.

