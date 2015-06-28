Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 17°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
162.618
DOLAR
3.8365
STERLİN
5.3309
EURO
4.7269
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

'DAEŞ uluslararası egemen güçlerin projesidir'

Eski Adalet Bakanı Bozdağ, DAEŞ terör örgütünün uluslararası egemen güçlerin bir projesi olduğunu belirtti.

'DAEŞ uluslararası egemen güçlerin projesidir'

Eski Adalet Bakanı Bozdağ, DAEŞ terör örgütünün uluslararası egemen güçlerin bir projesi olduğunu belirtti.

28 Haziran 2015 Pazar 08:28
492 Okunma
'DAEŞ uluslararası egemen güçlerin projesidir'

KİLİS

Eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sivil toplum örgütü temsilcileriyle yaptığı toplantıda, sadece Müslüman coğrafyasının gözyaşı ve kan hadiselerine sahne olduğunu, diğer coğrafyalara bakıldığı zaman kaos, kavga, kan ve gözyaşının bulunmadığını söyledi.

DAEŞ terör örgütünün Müslümanların başına, İslam düşmanları tarafından bela edilmiş bir örgüt olduğunu belirten Bozdağ, şunları kaydetti:

"Bütün dünya bir araya gelse, deseler ki insanların insanlardan ve Müslümanlardan nefret etmesi için öyle bir proje geliştirelim ki bu proje sayesinde bütün şeytanlar bir araya gelse belki DAEŞ gibi bir projeyi ancak hayata geçirebilir. İnsanları Müslümanlıktan, İslam'dan, Kur'an'dan ve imandan soğutan İslam ile hiçbir alakası olmayan bir manzarayla karşı karşıyayız. Bu DAEŞ terör örgütü uluslararası egemen güçlerin bir projesidir."

AA

Son Güncelleme: 28.06.2015 08:18
Anahtar Kelimeler:
Bekir Bozdağönce VatanDAEŞ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
ATAK sınırda görücüye çıktı
ATAK sınırda görücüye çıktı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ