'DAEŞ uluslararası egemen güçlerin projesidir'

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Eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sivil toplum örgütü temsilcileriyle yaptığı toplantıda, sadece Müslüman coğrafyasının gözyaşı ve kan hadiselerine sahne olduğunu, diğer coğrafyalara bakıldığı zaman kaos, kavga, kan ve gözyaşının bulunmadığını söyledi.



DAEŞ terör örgütünün Müslümanların başına, İslam düşmanları tarafından bela edilmiş bir örgüt olduğunu belirten Bozdağ, şunları kaydetti:



"Bütün dünya bir araya gelse, deseler ki insanların insanlardan ve Müslümanlardan nefret etmesi için öyle bir proje geliştirelim ki bu proje sayesinde bütün şeytanlar bir araya gelse belki DAEŞ gibi bir projeyi ancak hayata geçirebilir. İnsanları Müslümanlıktan, İslam'dan, Kur'an'dan ve imandan soğutan İslam ile hiçbir alakası olmayan bir manzarayla karşı karşıyayız. Bu DAEŞ terör örgütü uluslararası egemen güçlerin bir projesidir."

