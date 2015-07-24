DAEŞ sorumlusu olduğu iddia edilen bir kişi gözaltında

İSTANBUL - İstanbul'daki terör örgütlerine yönelik operasyonda, DAEŞ'in İstanbul'daki bir grubunun sorumlusu olduğu iddia edilen ve ''Ebu Hanzala'' kod adıyla bilinen Halis Bayancuk da yakalandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün koordinesinde, DAEŞ, PKK'nın gençlik yapılanması YDG/H ile DHKP/C'nin de aralarında bulunduğu terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınanların sayısı 103'e yükseldi.

Operasyonda gözaltına alınanlar arasında terör örgütü DAEŞ'in İstanbul'daki bir grubunun sorumlusu olduğu iddia edilen ve "Ebu Hanzala" kod adıyla bilinen Halis Bayancuk ile eşinin de bulunduğu öğrenildi.

El Kaide'ye yönelik operasyonda 2014'te gözaltına alınarak bir süre tutuklu kalan Bayancuk'un, terör örgütü DAEŞ'in bazı basın organlarında köşe yazıları yazdığı ve örgüte eleman kazandırmak için çalışmalar yaptığı bildirildi.

Bayancuk ile eşinin yakalandığı Bağcılar'daki evde yapılan aramada, örgütsel dokümanlar ve dijital malzemeler bulundu.

İstanbul'daki operasyonlarda gözaltına alınan diğer şüphelilerin adreslerinde ise 5 tabanca, 5 pompalı tüfek, çok sayıda mermi, 1 şok cihazı, 1 dürbün ve çöl ortamında kullanılmak amacıyla hazırlanmış askeri kamuflajlar ele geçirildi.

Bu arada, operasyonda yakalanan 103 kişinin gözaltında tutulduğu İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan yerleşkesi çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı. Şüpheli kişilerin kimlik kontrolünü yapan polis ekipleri, vatandaşların emniyet binası çevresinde bekleme yapmasını da engelliyor.

Öte yandan, operasyonun ardından terör örgütü DAEŞ'in propagandasını yaptığı iddia edilen bazı internet sitelerine de mahkeme kararıyla yayın yasağı getirildiği bildirildi.

Emniyetin şüphelilerin adreslerindeki aramaları devam ediyor.