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Cüneyt Arkın'ın sağlık durumu hakkında açıklama

Medical Park Silivri Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Serpil Özsezgin, "Sağlık durumu iyi ama büyük bir spazm geçirdi." dedi.

Cüneyt Arkın'ın sağlık durumu hakkında açıklama

Medical Park Silivri Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Serpil Özsezgin, "Sağlık durumu iyi ama büyük bir spazm geçirdi." dedi.

07 Ağustos 2018 Salı 15:37
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Cüneyt Arkın'ın sağlık durumu hakkında açıklama

Medical Park Silivri Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Serpil Özsezgin, sinema sanatçısı Cüneyt Arkın'ın sağlık durumunun dünden beri iyi olduğunu söyledi.

Özsezgin, gazetecilere yaptığı açıklamada, pazar gününden bu yana hastanede olan Arkın'ın büyük bir kalp yetmezliğine bağlı gelişen akciğer ödemi tablosunda, KOAH nedeniyle solunum sıkıntısıyla hastanelerine geldiğini belirtti.

Arkın'ın iki gündür yoğun bakımda takip edildiğini ifade eden Özsezgin, "Sağlık durumu iyi ama büyük bir spazm geçirdi. Dünden beri sağlık durumu iyi." ifadelerini kullandı.

Cüneyt Arkın'ın oğlu Kaan Cüreklibatur da babasının sağlık durumunun çok iyi olduğunu belirterek, "İlk geldiğinde çok korkmuştuk ama hastaneye geldiğimiz andan beri hastane yetkililer ilgi gösterdiler. Çok kısa bir sürede, bugün iyi gördüm. Yarın da inşallah hastaneden çıkmış olacağız. O yüzden sizden ricam sosyal medyada çıkan haberlere inanmayın, bu tür haberler yüzünden biz de üzülüyoruz. Burada emin ellerdeyiz hastane yetkililerine teşekkür ederiz.'' diye konuştu.

Arkın'ın eşi Betül Cüreklibatur ise eşinin sağlık durumunun iyi olduğunu ve iyiye gittiğini kaydetti.

Eşinin soluk almada zorlanmasının kendilerini de korkuttuğunu vurgulayan Cüreklibatur, süreçte yanlarında olan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya ve hastane yetkililerine teşekkür etti.

Medical Park Silivri Hastanesi'nin sahiplerinden İYİ Parti İstanbul Milletvekili Dr. Hayati Arkaz ise yaptığı açıklamada, Cüneyt Arkın'ın pazar günü bilinci kapalı halde hastanelerine geldiğini belirterek, "Sebebi akciğer ödemiydi. Kalp yetmezliğine bağlı solunum sıkıntısı vardı, hızlı şekilde müdahale edildi. Sağlık durumu iyi. Dün sabah benimle konuştu, elimi tuttu. Benden bir isteği vardı söylememi istedi. Cüneyt Arkın, telif haklarını almadan ölmek istemediğini belirtti." ifadelerini kullandı.

AA

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